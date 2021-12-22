美國政府最新報告顯示，美國2021年人口僅微幅成長0.1％，創下史上最低紀錄，凸顯新冠肺炎疫情正改變人口結構。此外，新冠肺炎讓2020年人民平均壽命減少1.8年，創二次大戰以來最大降幅，成為美國2020年第三大死因。

美國普查局21日公布，在截至7月1日止的一年，美國人口僅增加39.3萬人，總人數將近3.32億人，其中包括出生較死亡高出14.8萬人，和國外淨移入24.5萬人，此為出生大於死亡的人口數首次低於海外淨移入。

疫情爆發前美國人口成長便已經減速，但過去20年每年平均增加逾200萬人，2016年則增加260萬人，2021年的數據創下史上最低紀錄，凸顯疫情對人口的影響。

自2007年至2009年全球爆發金融危機以來，美國的出生率便穩定下滑，在此同時，死亡率攀升，特別是受疫情重創的州。川普內閣的政策又讓近幾年的移民人數銳減。

新罕布夏大學人口學家強森（Kenneth Johnson）表示，新冠肺炎加劇美國人口萎縮。

強森指出，報告涵蓋期間，美國約有一半的州死亡人數大過出生人數。人口老化可能拉高死亡率，出生率低迷的情況可能持續，意味著美國人口成長將維持低水準。

強森警告，人口下滑將衝擊學制與大學，最終將打擊勞動力，「美國會變得更像歐洲」。

另一方面，美國疾病管制與預防中心（CDC）22日公布，美國民眾2020年平均壽命減少1.8年，降至77歲。最新報告的平均壽命減幅高於7月預估的1.5年，至少創下二次大戰以來最大降幅。

CDC人口統計學家阿里亞斯（Elizabeth Arias）表示，部分族群的平均壽命減幅達3年或更多。

新冠肺炎成為2020年美國第三大死因，第一與第二大死因分別為心臟病與癌症。