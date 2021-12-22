新加坡限縮免隔離入境人數 21:372021/12/22 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新加坡為了限制境外移入Omicron案例，23日起將暫停銷售免隔離入境的機票與巴士票，直至2022年1月20日止。已經透過疫苗旅遊通道計畫購票的旅客則不受影響，入境無需隔離檢疫。星國迄今共有65起境外移入Omicron案例。 金門大學冬衣送暖家扶中心 4100元捐款背後有洋蔥 台灣12例Omicron 全部突破性感染 羅一鈞曝症狀 #免隔離 #境外移入 #Omicron #入境 #案例 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 世衛歐洲辦事處警告 Omicron疫情狂潮恐來襲 19:552021/12/22 國際 Omicron暴增7例 超過半數來自美、英 14:132021/12/22 生活 日防Omicron 岸田文雄宣布鎖國再延長 11:152021/12/22 國際 通案開放商務簽證 春節後研議 04:102021/12/22 財經要聞 《國際社會》圍堵Omicron 新加坡陸空雙向出擊 14:322021/12/22 財經 《國際社會》疫情戒備 英國聖誕過後恐有新管制 10:342021/12/22 財經 日機場檢疫增68例Omicron 疑有社區傳播 19:142021/12/22 國際 CES展覽 台灣百家新創與會 04:102021/12/22 產業．科技 美國擬解除對南非及非洲7國旅遊禁令 09:152021/12/22 財經 李銘順過年與弟弟寂寞留台 與妻小分兩地幸沒錯過重要日子 17:132021/12/22 娛樂 台、歐盟互認數位疫苗證明 04:102021/12/22 財經要聞 財經熱門新聞 耶誕假期泡湯！最速疫情來襲 比爾蓋茲預測Omicron結局 - 財經 台積電掰了！三星搶下特斯拉大單 護國神山輸在這裡 - 財經 「4個不同意」台股不漲還下殺 謝金河被打臉後反問一句 - 財經 印度神童預言經濟要慘了 力推2大資產避難：最強投資 - 財經 血崩7千億..美股暴殺快來？ 分析師揭投資人奔逃慘況 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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