新加坡為了限制境外移入Omicron案例，23日起將暫停銷售免隔離入境的機票與巴士票，直至2022年1月20日止。已經透過疫苗旅遊通道計畫購票的旅客則不受影響，入境無需隔離檢疫。星國迄今共有65起境外移入Omicron案例。

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台灣12例Omicron 全部突破性感染 羅一鈞曝症狀
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