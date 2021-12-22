新加坡為了限制境外移入Omicron案例，23日起將暫停銷售免隔離入境的機票與巴士票，直至2022年1月20日止。已經透過疫苗旅遊通道計畫購票的旅客則不受影響，入境無需隔離檢疫。星國迄今共有65起境外移入Omicron案例。