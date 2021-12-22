鑑於Omicron變種病毒傳染力強，以色列宣布將為60歲以上長者提供第四劑疫苗。以色列衛生部專家小組建議施打第四劑疫苗，總理班奈特（Naftali Bennett）亦支持這項決定，稱此舉將協助以色列對抗蔓延全球的Omicron變種病毒。