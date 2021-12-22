以色列宣布 60歲以上長者接種第四劑疫苗 21:372021/12/22 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鑑於Omicron變種病毒傳染力強，以色列宣布將為60歲以上長者提供第四劑疫苗。以色列衛生部專家小組建議施打第四劑疫苗，總理班奈特（Naftali Bennett）亦支持這項決定，稱此舉將協助以色列對抗蔓延全球的Omicron變種病毒。 《國際社會》德除夕前收緊管制 限制私人聚會 拜登將提供5億快篩試劑 認疫情不似2020年 #全球 #劑疫苗 #以色列 #Omicron #變種病毒 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北市接手台北車站疫苗接種站 施打者仍可獲得百元等值商品 12:372021/12/22 生活 疫苗混打 這組副作用最高 常見4症狀曝光 14:422021/12/22 生活 接種流感疫苗 感染新冠機率較低 04:102021/12/22 生活新聞 李秉穎打高端 自曝這副作用：長達一個月 10:042021/12/22 生活 73.84萬劑AZ到貨 將供醫療機構施打 04:102021/12/22 生活新聞 歐盟承認台灣新冠疫苗數位證明 莊人祥：包含高端 15:112021/12/22 生活 防Omicron以色列極超前部署 疫苗這樣打 07:402021/12/22 國際 打AZ沒有輸 專家揭國際研究：第三劑選這款抗體衝35倍 11:432021/12/22 生活 桃園國高中生入校開打第2劑BNT疫苗 接種率預計可達87％ 09:512021/12/22 生活 台、歐盟互認數位疫苗證明 04:102021/12/22 財經要聞 世衛歐洲辦事處警告 Omicron疫情狂潮恐來襲 19:552021/12/22 國際 財經熱門新聞 耶誕假期泡湯！最速疫情來襲 比爾蓋茲預測Omicron結局 - 財經 台積電掰了！三星搶下特斯拉大單 護國神山輸在這裡 - 財經 「4個不同意」台股不漲還下殺 謝金河被打臉後反問一句 - 財經 印度神童預言經濟要慘了 力推2大資產避難：最強投資 - 財經 血崩7千億..美股暴殺快來？ 分析師揭投資人奔逃慘況 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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