總公司位於台中精密機械園區的台灣勁越，22日起至26日，舉辦鱷魚牌（Crocodile）原廠商品廠拍，主力包括男女休閒服飾及皮件等數萬件商品，將以超低價全面一折起，並祭出滿「五千送三百」折價券及摸彩券一張，獎品有iPhone13 128G、羊毛被、輝葉miniV美型口袋按摩槍、鱷魚牌的行李箱、休閒襪，及男士內衣組，還有滿額加碼送及臉書打卡送好禮（每日限量100隻木製鱷魚），以帶動買氣。

緊接著，台灣勁越29日起至明年1月2日，又在旗下彰化埤頭工廠，舉辦Crocodile原廠廠拍，希望今年台中與埤頭兩場總來客數，將盡力維持去年3萬多人的紀錄。

台灣勁越的原廠廠拍，除主打Crocodile男女款時尚休閒保暖外套、戶外旅遊服飾、休閒鞋、紳士鞋、皮件、內著、帽子及襪子等商品外，還有Angel品牌義大利流行時尚服飾、某品牌的運動慢跑服飾系列、知名品牌-上山採藥的面膜、去角質等保養品，及喬治皮鞋等商品，讓整個廠拍商品更加齊全。

另上述廠拍活動，還有儂儂nonno褲襪、遠紅外線發熱衣、防曬衣、法頌寢飾，及Nara Choice全牛皮時尚手工包等廠商助陣，以增添買氣。

台灣勁越總經理許俊龍表示，今年台中場Crocodile原廠廠拍，包括男女休閒服飾、皮件、內著、帕襪、寢飾及皮鞋等數萬件商品，22日起至26日開賣，廠拍期間只有五天。

許俊龍說，今年鱷魚牌原廠廠拍活動，還增加六甲村孕婦裝等商品。此外，去年廠拍陳列的Angel品牌義大利流行時尚服飾售價，標榜一折起，但今年祭出超低優惠價，全部Angel品牌服飾，都打一折出清。