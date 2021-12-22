110學年HBL高中籃球甲級聯賽，衛冕軍泰山高中在預賽3連勝晉級12強複賽，22日首戰面對上季第4東山高中，在握有17分領先的優勢下遭到逆轉，最終東山77比74帶走勝利。

泰山教練廖文彬表示，球隊上半場奠定雙位數領先，下半場換了籃框命中率、防守破解方法也當機，主力球員張祐瑋也在第4節還剩5分多鐘時左腳大扭退場，接下來只能一關一關慢慢面對，鼓勵球員努力爭取勝利。

東山教練「螞蟻」廖覎鋕指出，球員上半場比較緊張，下半場透過努力拚防守，板凳球員吶喊加油，場上、場下團結，為團隊捨棄個人，打出了令他引以為傲的、跌破眼鏡的一場勝利。

此役為東山高中貢獻24分、5籃板、2抄截的潘建宏，前一陣子也是左腳大扭，休息一周才歸隊練習，被廖覎鋕形容是「冷面殺手」，儘管面無表情，但內心澎湃、有好勝心。球隊扳倒泰山之後，潘建宏認為有助提升信心，希望可以直接以分組前三晉級8強。

至於本戰只先發出賽不到5分鐘的曾鉦傑，表示球隊落後17分時氣氛低迷，中場休息大家就說這時氣氛要更high，「反正死馬當活馬醫，防守上有效果、阻止對方得分，我們也開始追分後，大家士氣越來越高昂。」