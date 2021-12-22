針對民進黨新竹市議員劉康彥評論竹竹升格，批評朱立倫主席「最沒資格提量身訂做」，認為新北市的升格正是為朱立倫量身打造，新北市議員陳儀君、蔡淑君共同指出，這種說法顯然對於新北市發展的沿革，升格的歷史毫無了解，簡直就是「竹篙湊菜刀」，為了柯建銘、林智堅的個人利益而胡說八道！

蔡淑君表示，原台北縣（下稱新北市）幅員遼闊、人口眾多，早在1979年就已經達到了升格為直轄市的門檻，但均未成功。而在2010年升格前夕，新北市的人口就已經多達380萬人，升格可謂是「萬事俱備只欠東風」。因此在2007年《地方制度法》修正以後，新北就準用相關的法條，當時的縣政府也順應民意與新北的發展，對外宣布升格為「準直轄市」。

蔡淑君進一步表示，新北作為台灣人口最多的城市，是從「縣」發展為「準直轄市」，再發展為「直轄市」，一路以來的軌跡其實非常清晰，升格也完全符合《地制法》中的人口條件，根本不存在所謂的「量身打造」，而且當時一起升格的，還有合併縣市區的「台中市」以及「台南市」，三個直轄市一起升格，怎麼會有「量身打造」問題？ 可見劉康彥議員對台灣的國土規劃發展史的理解，可說是完全無知。

陳儀君則指出，新北升格以前，朱立倫在桃園縣擔任縣長，當時由於黨內人事的安排而轉戰升格後的新北市，也並非要在升格後的桃園繼續選連任，這跟今日民進黨企圖讓沒有政治出路的林智堅繼續在新竹選舉、因人設事，而倉促、草率地將竹竹合併升格，有何可比性？

陳儀君進一步指出，柯建銘、林智堅為了個人利益，而罔顧竹竹合併升格需要的各種提前規劃，包括在地交通、水資源、文教等領域資源的安排，如此倉促行事，不只難以達成升格進步的美意，更可能產生混亂！此外，民進黨也不敢處理《財政收支劃分法》，真正解決中央與地方之間、直轄市與非直轄市之間爭搶資源、零和競爭的問題，如此空喊升格，根本是「打假球」、拿人民生活發展開玩笑！

最後，陳儀君也建議劉康彥議員，不要因為黨派利益而被蒙住雙眼、失了專業，被綁在柯建銘、林智堅一意孤行的戰車上！若真心想讓竹竹升格進步，應該先做好功課、認真研究別縣市升格歷程的案例，真正協助新竹解決問題，而不是只會打口水仗、攻擊謾罵而已。