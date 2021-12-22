全台最專業食品年度盛事「台北國際食品展」22日在南港展覽館二館熱鬧開展，嘉義優鮮展館不畏疫情影響，今年二度參展，在縣長翁章梁的大力推動之下，嚴選20家極具在地特色及品質優良的業者、農民團體，組團北上參展，拓銷國內外行銷通路與商機，全館嚴守防疫規定，共同維護民眾安心觀展的環境。

台北國際食品展今開幕，嘉義優鮮館舉辦一場媒合洽談會，邀集全台各大知名通路商、貿易商、品牌商及零售商，其中包含台灣樂天市場、香港商雅虎資訊、全家超商及全網行銷、萊爾富超商、遠東都會、誠品生活、網路家庭(PChome)、味全食品、凱禾騰(茶聚茗品)、一本鮮國際實業、圖斯特食研堂有限公司、威能國際股份有限公司、新東陽、流香企業(丸松物產株式會社)、六堆伙房-客家精緻麵食館、森邦(拉亞漢堡)、薰田食品有限公司、橘點子股份有限公司、鈞騰國際貿易、銓綿有限公司、聯合智網、愛合購、統一速達(黑貓探險隊)、360科技等超過20家來到館內進行洽談；嘉義縣長翁章梁也特地北上，除了為嘉義縣的業者們加油打氣外，也展現地主之誼，帶著通路商、貿易商及品牌商進行展位巡禮。

展售的產品從山珍到海味應有盡有，包含享譽國際的阿里山高山茶、來自嘉義縣烏魚子競賽常勝軍的烏魚子系列產品、外銷日本的蒲燒鰻、新鮮鱸魚及白蝦等豐富水產及水產加工品，現場也有評鑑特等獎蜂蜜、冷凍火雞肉絲真空包、地瓜酥、蔬果脆片、糖蘿蔔、鵪鶉蛋、遵循古法所提煉而成的油類製品等優質農特產品，要你一次買個夠！

嘉義縣政府不僅注重食品安全與美味，更在品牌形象上下足功夫，邀請國際知名設計師聶永真，打造嘉義優鮮品牌視覺識別，整個展館以18條清爽鮮明的綠色線條作為主體視覺，在展場中獨具一格，一眼就能看見嘉義縣的創新與用心。

今年度透過嘉義優鮮申請規範，為全國消費者遴選出嘉義縣優質、新鮮且安全的農特產品，消費者可以上網搜尋「嘉義優鮮」官方網站即可了解所有嘉義優鮮產品及業者資訊。

展期間每天都有不同促銷活動，包含嘉義優鮮職人推廣、嘉義優鮮優惠組合GO等活動，歡迎全台買家及民眾12月22至25日，蒞臨南港展覽館二館4樓，台北國際食品展-嘉義縣展館(攤位號S0524)洽購，品嚐嘉義優鮮在地好滋味。