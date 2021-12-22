愛到卡慘死！一名小資女慘淪男友提款機，交往才1個月，不但加油、吃飯、買菸都是她付錢，交往3、4個月男友下定重機，她也硬著頭皮30萬元花下去。網友看完直接嘆：封汝為一品呆女王。

「我是你的提款機嗎？」，一名女網友在爆料公社App匿名公社發文，表示自己是那種談戀愛不想造成對方負擔的人，所以在一起能分攤錢就會分攤，跟男友認識兩年多，不過大概第二個月開始，就變成都是原PO出錢，買菸、加油、吃飯、出遊2、3天全都變成她付錢。

接著男友又說想買健身器材、3C產品、修車什麼的，還是原PO付錢。交往3、4個月時，男友突然提起他喜歡重機，沒兩天就拉著原PO去看車，然後就下訂了，原PO也硬著頭皮花30萬買下來。後來改車再換車，錢不夠又貼了幾萬元給男友。

原PO說後來變得怕跟男友在一起的，好像只要在一起，就得多拿出一筆錢出來。今年原PO手頭沒那麼寬裕，因此兩人越來越少見面，本來一個禮拜見面一次，現在可能一個月見面一次。原PO說，自己就是個小上班族，真的累了，因此已分手，車也賣了，更「歡迎有能力也有肩膀，能幫我還卡債和其它貸款的男士追求」。

眾多網友看完紛紛留言：「封汝為一品呆女王」、「姐姐 我不想努力了」、「請收下我的膝蓋」、「妳還有妹妹嗎？」、「妳不只是提款機還是工具人，他沒把妳當一回事，妳還要被他騙財騙色繼續被騙嗎？」、「這樣妳還撐的下去，真的要給妳拍拍手了。請清醒點好嗎？」、「妳男朋友真幸運，妳不只是提款機，還是一個避風港，大概是男人夢寐以求的對象」。