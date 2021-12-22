波音MQ-25「黃貂魚」(Stingray)無人加油機於布希號航空母艦(CVN-77, USS George H.W. Bush)，進行了為期2星期的海上測試，包括從升降機來到飛行甲板，上彈射器，下一步就是真正起飛與著艦了。

防衛新聞(Defense News)報導，為了證明無人機能在忙碌的航空母艦上有效工作，布希號上安裝了一個MQ-25專門的控制站，控制站裡的操作員跟隨甲板指揮員的手勢引導，與其他艦載機差不多。

MQ-25 Completes First U.S. Navy Carrier Tests

MQ-25表現的相當不錯，進行了晝夜操作，包括收納機庫、滑行，連接到彈射器以及清空甲板。

航空母艦無人航空計畫經理查德•里德 (Chad Reed)說：「我們對駕駛滑行操作的初步觀察，成功證明MQ-25的機動能力，表現的與有人駕駛飛機在艦載環境中相似。」

不過這架編號T1的原型機尚未實驗執行航艦起飛與降落，但先測試已安裝的飛控軟體-聯合精確著陸系統，並且協助引導F-35C和F-35B戰機安全著陸。

MQ-25 在未來將擔任航空母艦空中加油機的任務，替各型艦載機，包括F/A-18E-F 超級大黃蜂、F-35C、E-2D先進鷹眼預警機和 EA-18G 咆哮者電戰機。