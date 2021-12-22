春節前為包裹郵寄高點，農委會稍早表示，家衛所今(22)日在台南郵局查獲的一個來自泰國的包裹中夾帶的豬肉香腸，經檢出非洲豬瘟病毒核酸，且與武漢病毒株相似度達100％，為首次在來自泰國的郵包中查到非洲豬瘟陽性的豬肉製品。

農委會主委陳吉仲表示，今天農委會家衛所在台南郵局查獲的一個來自泰國的包裹中夾帶的豬肉香腸，且檢出非洲豬瘟病毒核酸，雖然泰國迄今未向世界動物衛生組織(OIE)通報任何案例，因此並未被認定為非洲豬瘟的疫區，但由於中南半島與中國大陸接壤，因此早在2019年就將包括泰國在內的所有東南亞國家都列入高風險地區，落實執行與疫區相同強度的邊境查驗措施。

陳吉仲指出，農曆春節即將到來，許多人會習慣攜帶或郵寄應景的香腸、臘肉、火腿等豬肉產品回國，但這些只有醃漬沒有經過高溫加熱的肉品，傳播疫情的風險是最高的，呼籲國人嚴禁將違規豬肉製品以任何方式帶到國內來，對此將全力執法、依法處罰。

根據統計，亞洲已有14個國家因非洲豬瘟淪陷，包括中國大陸、蒙古、越南、北韓、菲律賓、南韓、東帝汶、印尼、印度、不丹、緬甸、寮國、柬埔寨、馬來西亞。