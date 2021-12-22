2021年台中億元級交易豪宅交易出爐！西屯區由寶璽、寶輝、大陸、聯聚四大建商貢獻19筆，南屯區「雙橡園1617」則為新市政中心外唯一有億元交易的個案，值得關注的是，今年9筆交易更占台中億元交易量近半，制霸億元級豪宅市場。

根據內政部實價登錄資料統計，2021年1-12月西屯區億元級住宅產品共有19筆成交，「寶璽天睿」的9筆就大幅佔據近半，貢獻近12億的交易量，可說是七期前所未見由單一個案曩括近半交易量的罕見佳績，其中，27樓兩戶以總價約2.6億元成交，扣除車位後每坪單價衝破7字頭，顯見個案實力驚人。

住商不動產七期南屯店經理黃盟翔分析，億元住宅多為大坪數毛胚的規劃，除了貸款成數較低，裝潢期、費用都很驚人，會購置這類型產品的高資產族群大多為自住需求，對於建案品質、周圍居住環境都相當講究，而這些頂端客層對於看中的物件，目標明確，購屋決策也非常明快果斷，價格非首要考量，因此非常考驗建案的品牌力

進而觀察今年億元級交易，「寶輝秋紅谷」5筆交易表現亮眼，2月份交易的38樓2戶，為目前社區除頂樓外最高樓層交易，分別以總價1.5億及1.38億元成交，單價更攻上8字頭，而今年億元級交易中最高單價則為「大陸丽格」24樓實品屋的91.3萬元，也成為該社區唯三突破億元的交易。

屋齡已逾13年的「聯聚信義」則有兩筆交易分別站上6、7字頭，而位於市政北七路上的「聯聚瑞和大廈」110年也有1筆交易，7樓以總價1.08億成交，換算每坪單價為61.7萬元。

此外，今年新市政中心之外唯一的億元級交易則出現在七期南側的「雙橡園1617」，其29樓總面積186.9坪的次頂樓樓中樓戶，以總價1.06億元成交，換算每坪單價62.44萬元，刷新社區最高總價。