成立5年的泓德能源，宣布從工程公司要轉型為「智慧綠電公司」，公司將於12月28日登錄興櫃，力拚2022年上市。未來將投入漁電共生、電動車充電樁、智慧電網開發。客戶鎖定用電大戶、ESG（環境、社會、治理）公司，力推「綠電加值化」一條龍服務。

泓德能源成立於2016年，資本額新台幣7億元，早期提供太陽光電整合服務，今年歷經業務重組後踏上公開發行之路，2021年前 11 月自結合併營收累計22 .68億元，年增 90％，已逼近去年全年水平。

現行業務有電力開發及工程、資產管理與智慧電力服務三大支柱，今再對外宣布投入漁電共生、電動車充電樁、智慧電網開發。總經理周仕昌宣示，要從工程公司轉型為「智慧綠電公司」。

泓德2021 年太陽能電力系統工程承攬（EPC）案量達 50MW，累計工程併網逾 150MW。資產管理部分，協助客製化案場，以開發 1.5 GW (百萬瓩) 為長期目標。並吸引大廠康舒科技、台灣人壽與全球人壽同投資成立「星泓電力」，開發與運維再生能源電廠。

智慧電力服務部分，為解決再生能源間歇性的限制，泓德自主研發出智慧綠電系統 TITAN，智慧管理轉供售電、儲能系統、充電樁等項目，子公司星星電力已於今年協助台哥大集團、玉山銀行等指標廠商，做綠電媒合轉供。

而下方養殖魚類、上方架設太陽能面板的漁電共生，泓德也要投入，預計2025年要完成700MW容量。同時成立「旭康漁業」，先以跟漁民合作優先，背後專業養殖團隊也可接手。

充電樁部分，泓德與台灣市占超過六成的起而行綠能科技合作，未來一年內完成全台 200 支架設。

未來太陽能電廠發電，周仕昌表示，規劃要賣給民間企業，餘電才會走FIT躉購老路回售給台電。目前接觸需要綠電的短約廠商，是願意簽約1度用5至6元來買，高於賣給台電約4元。而且大家搶著要，所以絕對有市場。

泓德長遠目標鎖定的是綠電加值化服務，除要賣綠電給用電大戶、訴求ESG公司，也要利用AI智慧電能管理系統，將電力可視化，告訴客戶何時關冷氣、何時啟用儲能等，幫忙做電力管理。儲能系統也會一體幫客戶建置，等於是一條龍的加值化服務。