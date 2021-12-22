台灣觀光代言人「喔熊Oh Bear」組長擁有超人氣魅力，交通部觀光局參山國家風景區管理處為方便喔熊粉絲更容易買到聯名商品，首度進軍Yahoo奇摩網路商城，推出「喔熊夢工場」線上購物平台。22日搭配商城開賣，祭出全館滿500免運費、限定商品8折、單筆滿千抽10萬好禮等優惠搶市。

包括台灣觀光代言人喔熊、台中市政府觀旅局專員張俊生、彰化市政府城市暨觀光發展處科長徐秀芳、中彰觀光圈總召柴俊林、竹竹苗觀光圈總召江百松、Yahoo奇摩電子商務營銷部資深總監藍怡芳與喔熊聯名商品業者共30餘人，今日一起參加行銷活動。

今日活動現場展示多樣喔熊聯名商品，包括喔熊拖鞋、雨傘、背包、襪子、頸枕、包裝米、茶包、拉麵、糕餅，甚至是喔熊主題套房，品項涵蓋食宿遊購等生活與旅遊面向，宛如一場喔熊嘉年華盛會；人氣旅遊網紅「旅遊真台灣」也換上一身喔熊聯名商品來代言，秀出最潮流的旅行風格。

參山處表示，中彰、竹竹苗觀光圈產業蓬勃，其中不乏國際通路品牌、在地知名產業與優良觀光工廠。這些業者的產品與充滿正向活力形象的「喔熊」聯名，可讓台灣製造的優秀觀光產品，透過觀光旅遊讓世界看見。以往購買這些喔熊聯名商品須個別向業者訂購，現在「喔熊夢工場」線上購物平台就可方便喜愛喔熊的粉絲們一次購足，也希望透過電商數位經濟，同步帶動產業所在地的觀光旅遊人潮。

Yahoo奇摩總監藍怡芳提到，疫情改變消費者購物習慣，驅動品牌、商圈與實體店家在後疫情時代積極擁抱電商市場。過去一年多以來，平台積極協助在地商家跨足網購，虛實整合擴大銷售通路，並提供消費者一站購足與多元化的商品選擇。此次很高興攜手參山處，結合電商平台與在地旅遊，讓消費者在家就能輕鬆選購台灣各地喔熊聯名伴手禮與文創周邊商品，開啟疫後生活新體驗，並為台灣觀光、在地店家創造新一波商機浪潮。

參山處也指出，「喔熊夢工場」開幕慶活動自即日起至111年1月16日，除可享有全館免運費，消費滿千元還有機會抽中iPhone 13 mini、摺疊式腳踏車和苗栗泰安觀止住宿券等，總價值超過10萬元好禮；搭配耶誕節還有限定商品8折優惠，可說是熊粉們交換禮物的首選！