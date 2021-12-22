國畫大師張大千專用的鳳梨宣也能變相紙？淨零排放、碳中和與黑白相又有何關係？林業試驗所以循環林業的創新技術讓農林廢棄資材化腐朽為神奇！首創以農林剩餘資材結合手工紙與獨特配方的銀鹽乳劑等技術，並運用不同纖維特性，使呈現之黑白相片，除可展現不同風格及意涵，且具有不怕褪色、藝術性、療育性及永久保存性等四大特色，為一高值化文創產品。

林業試驗所指出，各國對於農林循環、淨零排放及碳中和等議題均如火如荼的展開行動。台灣每年產生約150萬噸的木竹剩餘資材，67萬噸的鳳梨葉剩餘物，若不處理，會產生眾多環境衛生及民怨等問題。

為解決這些問題，林業試驗所研發出高值化技術及產品，以農林剩餘資材，推出台灣首創手工紙相片。其作品主要以自製手工銀鹽乳劑塗佈於不同手工紙紙材，包括：鳳梨纖維手抄紙、竹漿手抄紙、構樹纖維手抄紙、龍鬚草手抄紙等，並與市售紙張：素描紙、水彩紙、濾紙等相較，呈現多元化風貌。

林業試驗所木材纖維組是國內研究紙張專業單位，研究人員以各種棉、麻、竹或樹皮入紙。當手工調製的銀鹽乳劑塗佈於紙張表面時，會因植物纖維形態與紙張表面物理特性交互作用形成千變萬化的趣味。有的手工紙紙質緻密緊實，能表現出極為出色的影像解析；有的紙張凹凸有致，如高山深壑，能不經意地呈現平面影像少見的深邃立體感；也有的紙纖維交錯宛如新娘婚紗，為黑調影像柔焦表現出獨樹一格的浪漫。

林業試驗所為推廣以農林剩餘資材研發出獨特手工紙顯像效果，特與知名攝影專家顏哲章老師合作，訂於2020年12月24日至2021年3月31日舉辦「紙愛黑白－紙與銀鹽乳劑的邂逅展」，此展覽可使民眾體會黑白影像的懷舊滄桑美感之外，亦可了解林業試驗所手工紙與攝影界跨領域合作的研究成果，同時認識手工紙在相紙的神奇運用與暗房技術，並深刻體會農林剩餘資材循環利用之重要性。展覽內容為將台灣數十年來之經濟民生影像再現，從礦工採礦、農民耕作到舊時少女的倩影等，巧妙訴說台灣社會經濟發展的演變。