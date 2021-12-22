今年可說是《哈利波特》的20周年盛典，不僅特別推出了4DX版的《哈利波特：神秘的魔法石》，吸引了不少粉絲體驗4DX版本中，親自感受各種如騎著掃帚打魁地奇的的魔法動感體驗，手遊《哈利波特：魔法覺醒》更成為Google Play上的年度最佳遊戲，而今（22日）更宣布「聖誕慶典」在維護後上線，讓玩家在魔法世界中共同歡慶聖誕節的到來。

《哈利波特：魔法覺醒》「聖誕慶典」更新。(翻攝《哈利波特：魔法覺醒》粉絲專頁）

此次的《哈利波特：魔法覺醒》「聖誕慶典」更新中，將推出全新傳說夥伴卡及迴響「露娜．羅古德」登場，還有全新魔咒「甜點大師」、「棋子士兵」，以及全新玩法「追逐雪花」，與巴嘴一起飛行，以及「雪球亂鬥」、「冰雪巨人」呱啦的試煉等，更有不少活動與及聖誕新裝登場，還有全新主題舞會「星夜頌歌」等活動。另外還推出了「冬青心願」的活動，完成任務及7日聖誕劇情後，即可獲得獎勵，25日聖誕節當晚6點到8點還有「設計師挑戰賽」，由俠客、懶貓代表為巫師們贏取全服福利等活動。

而除了遊戲以外，串流平台HBO GO更推出了一系列《哈利波特》的相關全新影集，像益智競賽節目《哈利波特：霍格華茲盃益智大賽》，將以魔法世界中的各種問題，來挑戰來自「不同學院」的參賽者對於《哈利波特》的熟悉度以外，1月1日還將推出《哈利波特20周年：重返霍格華茲》，邀請了三位主角登場之餘，還有其他經典人物共聚一堂，在霍格華茲與粉絲們共渡元旦。HBO GO目前可透過iTunes或Google Play直接以149元的月費訂閱，也能與有線電視業者以合作方案訂閱。