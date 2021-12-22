南非研究顯示，感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株的人，住院和重症風險低於染上Delta變異株患者，但作者表示，部分原因可能在於群體免疫力提高。

許多國家現在都把Omicron有多致命當作科學和政治辯論的核心議題，各國政府努力思索如何因應Omicron擴散，研究人員也忙著了解Omicron。

南非這份未經同行評審的最新研究，把國內10月、11月的Omicron感染數據，與4至11月的Delta感染數據做比較，試圖評估疾病嚴重性。

參與分析的科學家來自國家傳染病研究所（NICD），以及金山大學（University of the Witwatersrand）、瓜祖魯那他大學（University of KwaZulu-Natal）等重要院校。

他們使用4種數據來源：全國通報給NICD的病例數據、數間公部門實驗室、一家大型民間實驗室，以及全國公私營診斷實驗室送給NICD的臨床樣本基因組資料。

作者發現，感染Omicron的住院風險比Delta低了8成左右，住院者的重症風險則低了3成。然而作者也納入數項警告，提醒大家別對Omicron的本質妄下結論。

英國東安格利亞大學（University of East Anglia）醫學教授杭特（Paul Hunter）形容，南非這份研究很重要。他說，這是第一份以預印本形式問世、且適當進行的Omicron與Delta嚴重性比較研究。

但杭特也說，研究一大缺點在於比較的時段不一樣，「所以即使Omicron病例住院可能性低於Delta病例，還是不可能解釋這是不是因為（變異株）本身致命性有差，或者是不是因為11月群體免疫力高於今年稍早」。

NICD教授柯恩（Cheryl Cohen）則在所上科學家召開的記者會上說，南非的最新研究，加上國內第4波疫情的住院和死亡數據，暗示Omicron重症風險低於之前的變異株。

英國倫敦帝國學院（Imperial College London）上週公布的大型研究結果顯示，沒有跡象指出Omicron比Delta溫和，不過住院資料依然非常有限。該研究尚未通過同行評審和發表在醫學期刊上。

另外醫學專家表示，南非COVID-19新增病例近幾天顯著下降，可能代表Omicron在南非造成的確診潮已經渡過高峰期。

雖然單日確診數字並不可靠，因為它們可能受到篩檢數量不一、延遲通報和其他波動影響，但這些數字暗示Omicron感染潮有可能迅速起落，不過現在還無法下定論。

南非全國16日的新增病例曾高達近2萬7000例，昨天已降至約1萬5424例。

在南非人口最多的豪登省（Gauteng），新增病例更早開始減少且持續下降。擁有1600萬人口的豪登省是最大城市約翰尼斯堡（Johannesburg）和首都普勒托利亞（Pretoria）的所在地。

豪登省的病例從11月中旬開始迅速增加，從事基因定序的科學家很快就發現高度突變的新變異株Omicron，並於11月25日通報全世界。

根據篩檢結果，傳染力明顯更高的Omicron在南非快速變成主流，自11月中旬起算，豪登省估計有9成COVID-19病例都是Omicron。