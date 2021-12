南非研究顯示,感染COVID-19(2019冠狀病毒疾病)Omicron變異株的人,住院和重症風險低於染上Delta變異株患者,但作者表示,部分原因可能在於群體免疫力提高。

許多國家現在都把Omicron有多致命當作科學和政治辯論的核心議題,各國政府努力思索如何因應Omicron擴散,研究人員也忙著了解Omicron。

南非這份未經同行評審的最新研究,把國內10月、11月的Omicron感染數據,與4至11月的Delta感染數據做比較,試圖評估疾病嚴重性。

參與分析的科學家來自國家傳染病研究所(NICD),以及金山大學(University of the Witwatersrand)、瓜祖魯那他大學(University of KwaZulu-Natal)等重要院校。

他們使用4種數據來源:全國通報給NICD的病例數據、數間公部門實驗室、一家大型民間實驗室,以及全國公私營診斷實驗室送給NICD的臨床樣本基因組資料。

作者發現,感染Omicron的住院風險比Delta低了8成左右,住院者的重症風險則低了3成。然而作者也納入數項警告,提醒大家別對Omicron的本質妄下結論。

英國東安格利亞大學(University of East Anglia)醫學教授杭特(Paul Hunter)形容,南非這份研究很重要。他說,這是第一份以預印本形式問世、且適當進行的Omicron與Delta嚴重性比較研究。

但杭特也說,研究一大缺點在於比較的時段不一樣,「所以即使Omicron病例住院可能性低於Delta病例,還是不可能解釋這是不是因為(變異株)本身致命性有差,或者是不是因為11月群體免疫力高於今年稍早」。

NICD教授柯恩(Cheryl Cohen)則在所上科學家召開的記者會上說,南非的最新研究,加上國內第4波疫情的住院和死亡數據,暗示Omicron重症風險低於之前的變異株。

英國倫敦帝國學院(Imperial College London)上週公布的大型研究結果顯示,沒有跡象指出Omicron比Delta溫和,不過住院資料依然非常有限。該研究尚未通過同行評審和發表在醫學期刊上。

另外醫學專家表示,南非COVID-19新增病例近幾天顯著下降,可能代表Omicron在南非造成的確診潮已經渡過高峰期。

雖然單日確診數字並不可靠,因為它們可能受到篩檢數量不一、延遲通報和其他波動影響,但這些數字暗示Omicron感染潮有可能迅速起落,不過現在還無法下定論。

南非全國16日的新增病例曾高達近2萬7000例,昨天已降至約1萬5424例。

在南非人口最多的豪登省(Gauteng),新增病例更早開始減少且持續下降。擁有1600萬人口的豪登省是最大城市約翰尼斯堡(Johannesburg)和首都普勒托利亞(Pretoria)的所在地。

豪登省的病例從11月中旬開始迅速增加,從事基因定序的科學家很快就發現高度突變的新變異株Omicron,並於11月25日通報全世界。

根據篩檢結果,傳染力明顯更高的Omicron在南非快速變成主流,自11月中旬起算,豪登省估計有9成COVID-19病例都是Omicron。