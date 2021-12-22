耶誕節即將到來，許多人都相當期待，派對、約會滿滿，大家也開始佈置家裡、準備好交換禮物了。清水孟國際塔羅小孟老師22日在臉書粉專分享耶誕節西方開運的方法，並且提醒耶誕節的6禁忌要多注意。

西方相傳耶誕節這天，耶誕老人會從煙囪滑進家裡，然後到床頭或壁爐旁送禮物給小孩，所以許多人會在這兩個地方放襪子，讓耶誕老人將禮物放進襪子裡，小孟老師建議耶誕節這天可以在壁爐旁或床頭放個小襪子，象徵豐收與豐盛；還可以多穿紅色衣物，招來好運。而平安夜這天可以放個十字架在身上，並且在入睡前拿起十字架禱告，祝自己來年平安順利。

小孟老師表示，西方人會在耶誕節前一天的平安夜大掃除，為的是除舊佈新，如果要佈置家裡，可在明亮處放一頭鹿，因為麋鹿是抵抗寒冬的動物，在明亮處放鹿有抵抗負面運勢的效果。然後在家裡想擺放耶誕樹的人，切記一定要在樹頂上掛上大星星，有照耀前方道路的意涵，也代表新的一年來到，一切都有斬新的開始。

小孟老師也指出耶誕節的6大禁忌：

1.耶誕樹不宜放在門打開的45度角財位的位置，因為財位是招財的地方，不宜放假樹，建議放門左邊。

2.吃耶誕餐不要剛好13人，因為在西方13是不吉利的數字，其因是背叛耶穌的猶大人，其實就是基督最後的晚餐餐桌上第13個就座用餐的人，因此聚餐不宜剛好13個人。

3.不要穿黑衣，耶誕節喜紅忌黑，與中國習俗類似，因為西方會將耶誕當新年，因此紅色能招來強大喜氣，黑色會招來負面運勢。

4.耶誕燈泡不要掛房間，耶誕燈炮閃閃發亮容易招來爛桃花，若掛在大門口可以閃爍前方之路。

5.忌送手套，因為西方人認為送手套有挑釁與打鬥的意涵，因此不宜送手套。

6.忌送黃色系禮物與包裝紙，西方人認為黃色系為不忠誠，也象徵情色，因此禮物忌送黃色系列。