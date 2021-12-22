2021年「台北國際食品展」今日(22)起在南港展覽2館舉行，今年亮點是我們的新盟友立陶宛首度來台設置國家館，帶來巧克力、酒精性飲品、麵包脆片等25家當地特色農產食品，供台灣買家品嘗採購。

台北國際食品系列展集結28個國家、478家參展商，使用1120個攤位。各縣市政府也設高雄館、台南農業館以及嘉義縣與嘉義市館，展示在地特色農特產品。

今年食品展最大亮點之一，是首次登場的立陶宛國家館。立陶宛食品局LitFOOD帶來25家廠商特色農產食品，包括巧克力、酒精性飲品、麵包脆片、穀物點心、調味醬料等。

其中，最具代表性的人氣商品即為擁有百年歷史的露特巧克力「Rūta」，特別推出「85％經典黑巧克力立陶宛友好紀念款」，代表台灣到露特巧克力博物館8500公里的距離；另有成立於1835年的Volfas Engelman酒廠推出精釀啤酒。

其他國家館有非洲的友邦史瓦帝尼王國館，展出空運來台的辣木粉、辣木茶、酪梨咖啡、蜂蜜、蠟燭、精油及手工藝品；異國風味十足的中美洲及巴拉圭館則帶來咖啡、可可、海產、牛肉等中南美洲豐饒的物產。

貿協強調，展覽周邊活動有23日舉辦的「創新趨勢論壇」，針對現下全球關注的糧食議題，以「食在未來」為主軸，洽邀市場專家從食品營養組成、生產製造到包裝，探討疫常時代的「國際食勢」與「轉型食機」。

台北國際食品系列展前三日限食品餐飲專業人士入場，但會於12月25日開放民眾購票入場，每張票價新台幣300元，一票可通行全館。

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