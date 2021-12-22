美國商務部周三公布第三季國內生產毛額（GDP）終值，季增年率為2.3％，略高出修正值的2.1％。

其中聯準會（Fed）偏好的通膨衡量指標，也就是扣除食品與能源項目之後的核心個人消費者支出（PCE）物價指數，終值上調0.1個百分點到4.6％。