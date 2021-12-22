美國第三季GDP終值 上調至2.3％ 22:242021/12/22 工商 蕭麗君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國商務部周三公布第三季國內生產毛額（GDP）終值，季增年率為2.3％，略高出修正值的2.1％。 其中聯準會（Fed）偏好的通膨衡量指標，也就是扣除食品與能源項目之後的核心個人消費者支出（PCE）物價指數，終值上調0.1個百分點到4.6％。 世銀預測 中國2021年GDP增長率8％ 《經濟》中研院續上修今年經濟成長率破6 明年估3.85％ #終值 #GDP #上調 #美國第 #美國商務部 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 世界銀行預測大陸今年GDP增長8％ 明年增長5.1％ 10:452021/12/22 兩岸 《國際經濟》英國上季經濟成長放緩 季增1.1％遜預期 17:392021/12/22 財經 疫情衝擊 美國2021年人口增幅創新低 22:212021/12/22 財經 今增14例境外移入 美國最多共5人 13:502021/12/22 生活 應對美國 崔天凱：不打無把握之仗 不打賭氣仗消耗仗 18:012021/12/22 兩岸 美國高收益債 後市不淡 04:102021/12/22 投資理財 工商社論》數位貨幣監管大突破 美國將立法規範「穩定幣」 04:102021/12/22 財經要聞 《國際經濟》美Q3經常帳赤字 創15年新高 14:322021/12/22 財經 疫情影響 美國人口成長率創史上最低紀錄 09:382021/12/22 國際 紅利點數年底用不完 eTag儲值金免憂效期 12:392021/12/22 生活 體育史最佳50大賽季 大谷翔平勝喬丹 梅西豪奪第1 14:442021/12/22 體育 財經熱門新聞 耶誕假期泡湯！最速疫情來襲 比爾蓋茲預測Omicron結局 - 財經 24小時崩跌釀9兆血腥屠殺 專家點名「夕陽資產」：毫無價值 - 財經 政府痛打炒房沒用？投資客親曝1招就破解：還不用背房貸 - 財經 台積電掰了！三星搶下特斯拉大單 護國神山輸在這裡 - 財經 「4個不同意」台股不漲還下殺 謝金河被打臉後反問一句 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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