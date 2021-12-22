金管會在2021年12月21日宣布開放純網路保險，國內壽險龍頭怎麼看？國泰金控總經理李長庚22日接受媒體訪問時指出，「純網銀」在國際上成功案例、獨角獸多，但「純網保」目前沒有非常成功案例，也沒有會讓人驚豔到會喊「哇」的神奇商品出現，更沒有像純網銀在支付信貸界發展出獨角獸，但他認為「這是趨勢」，國泰會「謹慎評估」。

台灣幾家「純網保」就夠了？李長庚認為，所有人都說台灣Over banking很嚴重，全台最大的銀行總資產五兆多、市占不到10％，所以台灣沒有推「系統性重要銀行」D-SIBs的環境，因為香港、新加坡是前五大銀行市占70至90％，一旦經營不善衝擊市場大，但以國泰世華銀行存放款才5％，在任何國家都不能稱為系統性銀行。

李長庚分析，台灣成立三家純網銀，是希望有「鯰魚效應」，希望加速整併，看台灣銀行史，從早期8家到後30多家，現在20多家，會不會太多、要開幾家，「不知道」，Over banking、Over insurance的問題存在，台灣壽險集中度比較高，前五大有超過三分之二的市占，但前五大銀行頂多30％多，所以「從集中度來看，開放純網保、純網銀意義不一樣」，不過，李長庚認為，隨著消費者樣態不同，新型態經營模式會出現也是必然。

李長庚分析，純網銀一般從支付、小額信貸著手，可從數據優勢著手、客層多，較快達到損益兩平，但純網保與壽險公司一樣，若想賣複雜商品有困難，而簡單型商品，傳統壽險的銷售流程也很簡單，競爭態勢上，新創科技在銀行較多，因為民眾使用率高、成本效益高，純網保沒有非常成功案例，支付信貸有很多獨角獸出現，這是目前生態，正在研究要不要投入。

李長庚指出，一般保險公司強調長期保障機制，從IT設置來看，強調「可信賴」機制，「新創公司」強調簡潔、簡單、快速推商品做新商品設計，但還是要足夠數據，除非有很足夠數據否則會有什麼「神奇商品」很難想像。他認為，純網保可能還是有需求，但看不到會讓人「哇」一聲的嚇人商品出來，但數位化是個趨勢，會謹慎評估。

李長庚表示，國泰人壽有去國外參訪純網路保險公司，一開始抱大希望，但目前沒有看到像銀行一樣獨角獸的，但不可只看現狀，也許十年後有。

純網保未來可能銷售的「碎片化保單」，李長庚指出，現在Uber eats、Panda外送員，不是隨時出車，不需要買一天保險，只要買出車時段的保單，這類商品「技術不難」，但有很多法規適用問題，像外送員就牽涉到北市府勞動局、要打破許多法令限制，就像UBI保單技術都不是問題，但也沒有很大迴響。

李長庚回想到，以前在日本受訓時住大和證券宿舍，那是日本第一的時代，有台很漂亮的跑車，早晚都沒開出去讓人納悶，後來才知道，車主平常都搭地鐵、假日才開車，所以只需要保假日保險，這些保單「技術」都不難，國外UBI保單很普遍，但沒有讓人眼睛一亮的商品。「什麼誘因能讓消費者積極購買的商品，保險公司還沒找到，需要時間蘊釀。」