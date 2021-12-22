基隆市衛生保健志工有1054人，今年因疫情許多志工仍堅守志願服務崗位，今天市府舉辦獎勵表揚活動。志工于林敏已服務22年，是這次頒獎中年資最久、時數最高者，她在接種2劑疫苗後，身體雖不適，仍主動表示願意繼續服務，不畏辛苦站在第一線，令人動容

市長林右昌表示，台灣目前的防疫成果得來不易，要歸功於所有國人遵守防疫中心的指引，即使已連續多日零確診，但大家都還是戴好口罩，因為國人同胞的支持，才有現在的防疫成果。

林右昌指出，本市共有1054位衛生保健志工，占全市1.3萬名總志工人數8％左右，今年疫情期間，大家仍堅守志願服務崗位，不論是衛生所、醫療院所疫苗接種，或在各單位出入口維護秩序、體溫量測及落實個人資料登錄等，在這段人心浮動的期間，除了醫護人員的辛苦付出，還有志工們的無私奉獻，溫暖大家。

這次榮獲「特殊績優貢獻獎」女士于林敏，是頒獎中服務年資最久、時數最高的志工，在中正區衛生所已持續服務22年，總是用親和的態度協助門診，能主動觀察民眾需求並盡速提供幫忙。即使今年疫情嚴峻，衛生所一度暫停志工服務，但她在接種完兩劑COVID-19疫苗後，便立即投入服務行列，在第一線協助量測體溫等防疫措施，服務熱忱令人感佩。

衛生局表示，這次表揚活動共計頒發155名衛生局評核個人獎項，其中特殊績優獎9名、金牌獎16名、銀牌獎8名、銅牌獎22名、志願服務獎19名及勤勉獎81名，感謝志工夥伴長期對基隆無私的付出和貢獻，期待更多市民投入志願服務。