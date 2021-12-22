標普500指數今年以來漲幅破20％，但主要是靠微軟、蘋果等五大科技股撐腰，分析師認為這不是好兆頭，預告美股明年恐怕會走弱。

高盛分析師發現，自4月以來，標普指數漲幅一半以上是靠權重排前5大的成分股驅動。標指今年迄今漲24％，微軟、輝達、蘋果、谷歌母公司Alphabet及特斯拉等5大科技股，貢獻其中三分之一。

分析師指出，一連串隱憂侵蝕市場信心，投資人為了安全布局，重新擁抱過去10年備受青睞的投資策略，即專門瞄準幾家持續成長且獲利能力強的大型科技公司。

但好幾位分析師與投資人警告，重押科技股的後果，是標普指數明年可能難以站穩腳步。對沖基金Axonic Capital研究部門主管塞奇尼 （Peter Cecchini）說：「萬一這些大型科技股基於各種理由沒什麼表現，股市將少了支撐力道。」

投資人從近來美股回檔下修，應該能嗅出端倪。微軟、輝達、蘋果、Alphabet及特斯拉重摔至少4.2％，拖累標普指數上周挫跌近2％。本周這5大科技股繼續扮演牽動大盤指數的角色，周一這5檔股票全跌，周二小幅反彈助標指收漲1.8％。

投資人的悲觀情緒因一些負面訊息雪上加霜，包括聯準會為抗通膨將加快回收量化寬鬆（QE）的速度、新變種病毒Omicron迅速擴散、供應鏈瓶頸、明年獲利展望有疑慮等等，這促使投資人轉而偏好防禦性股票，例如消費必需品及公用事業。

根據美國散戶投資人協會（AAII）本月初發布的每周信心調查，受訪者預期股價未來六個月內下跌的比例上升至42％，是1年多來最悲觀的數據。

Axonic Capital主管塞奇尼指出，通膨和供應鏈瓶頸問題纏身下，企業獲利恐怕會惡化。生產者物價指數（PPI）及消費者物價指數（CPI）雙雙處於正值、且前者超出後者的幅度大於3％之際，企業的營業利益率在未來幾季多半會受挫，但這個問題普遍被投資人低估。