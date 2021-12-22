I want to thank my dance partner

Miriam Gutiérrez She didn’t come to lay down. I don’t care who is in front of me I’m not coming to Play!

She just told me she weighed 160lbs today. Thanks God I worked with my girl @nisa_rodriguez5 who was about 165. God is Great. I’m Blessed! pic.twitter.com/RVED1knVzN — Amanda Serrano (@Serranosisters) December 19, 2021

在傑克保羅（Jake Paul ）與伍德利（Tyron Woodley）的拳賽中，伍德利不是唯一遭到痛打的選手。另一位女將葛提雷茲（Miriam Gutierrez）在當天的暖場賽被揍得更慘，她整場比賽挨了對手瑟拉諾（Amanda Serrano）236拳，賽後她的臉腫到認不出是誰了！

瑟拉諾在推特貼出與葛提雷茲的合照，葛提雷茲的臉像是戴了面具一樣，主要是她意志力很強，吃了很多重拳也沒倒下，導致她累積更重的傷勢。不過兩人似乎是不打不相識，賽後她們互相稱讚，彼此都說很高興能與強大的對手交戰。美國佛州運動委員會檢視過葛提雷茲的傷勢，宣布她「無限期停賽」，可見傷勢確實不輕。

另一方面，被傑克保羅的鐵拳打到筆直倒下的伍德利，佛州運動委員會也要求他停賽60天。比起葛提雷茲吃了幾百拳，傑克保羅只是一個右重拳就打趴了伍德利，雖然有人懷疑是套好的，不過伍德利的傷勢證明這一拳可不假。

傑克保羅的女友賽後還在傷口上灑鹽，她在網路上貼了前NBA球員奈特羅賓生（Nate Robinson）被傑克保羅擊倒的照片，放在伍德利倒地的照片旁邊，要玩「大家來找碴」看看兩張照片有何不同。事實上是真的一模一樣，奈特羅賓生當時挨了一重拳之後面朝下倒地，伍德利倒地的動作完全相同。儘管外界不斷有人質疑傑克保羅的戰力，但他的拳可能是真的很重。