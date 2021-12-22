111年大學學測明年1月21日登場，距今剩下一個月，鑒於過往考試題目中不乏時事題，這次王力宏與李靚蕾的「蕾宏大戰」是否會入題也成為另類話題，對此高中教師表示，入題機率頗高，最可能出現在社會科的公民題目裡面。

根據《民視新聞》報導，新北市海山高中國文老師張玲瑜表示，觀察今年學測試卷，看過往並無太大區別，因此明年初學測方向應該也不會有大變動，剩下一個月建議多做考古題，同時選擇長篇幅文章來閱讀、試作，拉長複習時間衝高閱讀肌耐力。

張玲瑜指出，這一周最熱門的意圖莫過於「蕾宏大戰」，根據過往試題緊抓時事的紀錄，的確不排除進入大考題目的可能，若真的出現在考題，最可能的就是社會科的公民試題，再來則是國文科也有可能。她提醒，學生可多注意事件背後的涵義，如男女角色分配角色、兩性觀點等問題，而非只關注搞笑梗或八卦評論。

大考中心公告指出，111年大學學測報考人數僅11.6萬元，人數創新低，比去年12.8萬人少了1.2萬。學生即日起將可上網查詢應考資訊，包括號碼、考區、試場、報名科目、注意事項等，建議考生列印下來以防萬一。