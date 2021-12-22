大導肯尼斯布萊納（Kenneth Branagh） 繼《東方快車謀殺案》後，打鐵趁熱再度自導自演、化身史上最暢銷小說作家阿嘉莎克莉絲蒂筆下的經典神探白羅，並以耳目一新的風貌重現1978年原版推理燒腦神作，打造全球影迷和書迷千呼萬喚的經典續篇《尼羅河謀殺案》，延續《東方快車謀殺案》眾星雲集的堅強卡司，該片陣容也不遑多讓，包括《神力女超人》蓋兒加朵、《紳士密令》艾米漢默、《驚奇隊長》安妮特班寧、《黑豹》莉蒂西亞萊特、《權力遊戲：冰與火之歌》蘿絲萊斯利和《性愛自修室》艾瑪麥基和等各個都顏質、演技都高到破表。

首支中文預告於22日上線，布萊納繼續率領眾星智擒真兇，富家女是否錯嫁渣男惹殺機？層出不窮的翻轉充滿激情與嫉妒，有如巨星連環爆料內幕，爾虞我詐的人性和曲折離奇的案情更勝前作，這次人又是誰殺的？結局絕對意想不到。神探白羅搭完橫越歐陸的東方快車，又登上世界最長之河尼羅河的「卡納克號」遊輪，他受到神祕邀請並結識一對蜜月中的郎才女貌新婚夫妻，竟也再度遇上離奇凶殺命案，令他的獲邀頓時事有蹊蹺暗藏玄機。繼承億萬財產的富家女是否錯嫁渣男惹殺機？在上流社會的衣香鬢影和杯觥交錯之中，白羅必須從人人有動機、個個有嫌疑的眾多賓客裡找出真兇。除了引人入勝的懸疑劇情前提，遠赴埃及實地取景、揭開尼羅河神秘面貌的濃厚異國風情和壯麗絕美景色，也令人心醉神迷神往不已，不只在大銀幕上偵破兇案，也一併把世界最大奇觀盡收眼底。

曾5度問鼎奧斯卡並以《雷神索爾》晉升票房大導的肯尼斯布萊納，除了以《東方快車謀殺案》延續一線導演地位，也在導演和演員身分之間不停穿梭，去年即以飾演《天能》中的反派大富翁令人印象深刻，今年更以另一導演新作《貝爾法斯特》獲得奧斯卡風向球多倫多影展觀眾票選獎，並成為金球獎和評論家選擇獎入圍最大贏家，被視為本屆奧斯卡呼聲最高得主。布萊納早於首度雙料入圍奧斯卡最佳導演並問鼎影帝的導演首作《亨利五世》便開始自導自演，《尼羅河謀殺案》不但再度雙居幕前幕後，野心勃勃的他更提高規格以65毫米膠捲拍攝，完整呈現蕩氣迴腸史詩氣勢，只有在大銀幕才能真實感受，並趁勢於奧斯卡頒獎前上映，令觀眾得以把他在商業藝術領域皆得心應手的洋溢才華一網打盡。該片明年2月11日在台上映。