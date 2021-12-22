19歲大陸男偶像鄧澤鳴，因參加選秀節目《明日之子2》、《青春有你3》，收獲不少粉絲，不過近日他卻遭網友爆料，私生活相當混亂，有女友還和別人約砲，而他的正牌女友也出面控訴。

一名暱稱「蘿蔔」的女網友爆料，鄧澤鳴16歲時就開始談戀愛，有性生活，就連和自己的閨密「阿諾」交往後，依舊到處參加酒局，找其他的女孩子發生性關係，當時她有勸鄧澤鳴收斂點，畢竟他是要做偶像的人，但他仍沒有自控力，私生活還是相當混亂。

阿諾稱沒說出來是因為鄧澤鳴父母一直來找她。(圖／翻攝自阿諾微博)

阿諾稱和鄧澤鳴交往期間當助理又當媽。(圖／翻攝自阿諾微博)

阿諾幫鄧澤鳴過生日，他卻約別的女生。(圖／翻攝自阿諾微博)

而在「蘿蔔」出面爆料後，阿諾本人也發文，證實和鄧澤鳴交往過，並曝光2人的對話紀錄，以及其他女生爆料給她的訊息內容，「跟我談戀愛的時候他沒少做過出軌的事，一邊找別的女生一邊不放過我。」

阿諾更痛訴在交往期間，鄧澤鳴刪掉她三四十個好友，導致她失去社交生活，只能圍著男方打轉，過著當助理又當媽的日子，她不僅要幫男友拍照、修圖、剪影片，拍不好男友還會生氣，鄧澤鳴也會嫌棄她的長相，最後是因為鄧澤鳴突然對她冷暴力，加上她發現男友住在其他女生家中才分手。

而在蘿蔔和阿諾相繼出面爆料後，也有不少網友出面控訴被鄧澤鳴私約過，但對照時間後，發現是他還在跟阿諾交往的期間，針對網友的爆料，鄧澤鳴目前都還未做出回應。