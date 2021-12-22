台中市水湳經貿園區中央公園，為全台灣最大的都會區公園，園內種植萬棵原生樹木，是台中市的綠色寶藏。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

總太地產推行「心美學聚落」計畫，總計在廍子已擁有9個社區、近6000戶，為很多購屋者圓夢。（總太提供／盧金足台中傳真）

以「共學、共享、共好」作為社區經營核心價值的總太地產，推行的「心美學聚落」計畫，已推行第3年，總計在廍子已擁有9個社區、近6000戶，為很多購屋者圓夢，展望2022年，將插旗水湳單元8，重返豪宅建商的行列，新建案位於水湳經貿園區中央公園第一排，每坪單價上看3位數，地標級建案備受矚目。

台中市上市櫃建商總太地產上半年營收35.93億元、EPS達3.43元，表現亮眼，明年不僅位於北屯廍子的個案「總太聚作」、「共好Melody」將完成交屋入帳，並且將轉戰水湳單元8，以總太地產在台中7期的建築作品，將成水湳亮點。

總太地產董事長翁毓羚表示，明年除已在線上的推案，及持續推行「心生活美學聚落」，水湳經貿園區兩大新案也將進場，目前在水湳經貿園區與機捷特區共握有4筆土地，累計共3801.65坪。

其中，水湳經貿園區建地分別為鑫新平段2775坪、文商段53地號約649坪，皆在今年7、8月正式取得建照，計畫於明年推案銷售，兩案預計2026至2027年完工。

水湳經貿園區被視為下一個台中7期，以「智慧、低碳、創新」為主軸，還有一座20萬坪、大約為2.6個大安森林公園的中央公園，翁毓羚說，猶如當初紐約中央公園是起因於市民運動，是紐約市應人民的要求建造這樣一個區域，台中市則在水湳以這個方式與方向作為它與世界接軌的歷程。

翁毓羚表示，相較於台中7期，水湳的交通網絡與產業區的連結更近，周邊的土地使用為文商用地這點，預期水湳將是新興產業重鎮，作為世界展覽的舞台，以及低碳的生活圈，展現台中將往更高度發展引擎，總太地產的旗艦總部也正在水湳新建，規畫為辦公與接待空間。

總太地產看好北屯發展，從「總太青境」、「總太明日」開始在地深耕8年，明年底完工認列的「總太聚作」有935戶住家、與280戶「共好Melody」，兩案總銷共達89億元，目前線上旗下最大量體新案「心之所向」，全案含店面有1862戶、總銷155億元，住家部分也於年底前完銷，今年銷售成績大躍進。

社區總體營造為社區挹注正能量，為居住環境增加溫度與人情味，總太地產的「服務」不只在於軟硬體服務，更從住戶間直接發掘不同領域人才，鼓勵住戶分享、提升自己的工作技能及業外興趣。

此外，還舉辦「創業成功名人講座」、「社區藝能學苑」等培力課程，更透過舉辦市集、線上直播與住家APP等，線上線下共享資源形成「社區頭家」平台，讓住戶的社區參與從被動到主動，使社區內部形成自給自足的微型經濟體，從業餘的「斜槓」延伸到「自主創業」的模式，打動年輕購屋族的心，也成為不同其他同業的軟實力。