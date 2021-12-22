疫情，讓全球各國政府實施貨幣量化寬鬆等各項救經濟作為，加上疫情阻礙全球運輸、生產，導致貨物及人工成本上揚，供需失衡與預期心理，引起全球性通膨，而在游資充沛下，掀起房市瘋漲！以總太地產（3056）台中北屯區造鎮指標案「心之所向」案為例，總銷金額高達159億元，其中住家1834戶，在9個月內全數完銷，疫情期間依然繳出亮眼成績！

分析近期全台各地建案熱銷原因，研究認為，通膨引起全民置產的超前部署潮流為主因，QE通膨與低利聯手刺激市場上演一場激情的保值大戰，不論首購、換屋或置產都一片熱銷。

總太地產董事長翁毓羚分析，數位時代資訊相對公開，置產觀念與財務工具的運用較過去更為普及，多數購屋民眾都能善用適合的理財模式，為自己累積安居樂業的資本。總太目前服務過最年輕的購屋客戶是88年次，政府雖然打房緊縮建商貸款條件，但對於首購族群的優惠政策並未縮手，相對鼓勵年輕族群購屋，是正向發展。

不過，即使建案銷售火熱，仍有建商面對缺工、營造成本飆漲，面臨逾期交屋的賠償風險，營造成本每坪漲幅已超過四成，土地成交更是屢屢創新高，再加上融資條件收緊，許多小型建商乾脆不推案，轉賣土地。

反觀看好台中房市的北部建商，趁機攻城掠地，日前華固建設插旗台中水湳經貿特區，海砸28.8億元、拿下單元八重劃區3243坪土地，是繼大陸、富邦、忠泰、皇翔後南下獵地的北部品牌建商。

觀察北部建商大動作獵地，尤以台中七期、西區與水湳經貿特區為主，在土地價格續攀高價下，未來預售新案，可望打破台中在地豪宅建商「寶輝秋紅谷」案所寫下的每坪最高97.7萬元紀錄，資源南移也代表置產客群南下的機會，有望刷新台中豪宅成交紀錄。

翁毓羚表示，後疫情時代的通膨海嘯，凸顯房地的資產價值，雖然政策出手管制避免投資過熱，但剛性需求、首購族群仍不受影響；另外，以全球置產角度進行資產配置的頂級客群，交易同樣熱絡，尤其偏愛具永久視野景觀的地段價值、具備醫療保健功能、低碳節能永續規劃，以及熟知頂級客層需求的軟體服務，是疫情為建築產業帶來在本質上的深化，也符合企業家面臨全球減碳永續發展趨勢所必須調整產的業升級趨勢，相對反映在個人尋求置產時的需求。