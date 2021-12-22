和田惠美（左）與杜可風合作愉快。（甲上提供）

愛情史詩鉅作《第一爐香》由馬思純、彭于晏、張鈞甯、范偉、梁洛施、張佳寧、尹昉、秦沛、白冰聯合主演，導演許鞍華攜手黃金班底，以億萬製作規格打造而成，在被問到主創團隊有何共同點時，許鞍華自豪表示「他們都拿過奧斯卡」，1句話就顯示出幕後陣容的高深實力，包含服裝及造型設計和田惠美、音樂監製坂本龍一皆是奧斯卡金獎得主，曾獲以及多次金馬獎肯定的杜可風擔任攝影指導，錄音杜篤之、美術趙海、剪輯鄺志良，共獲得過176項重量級獎項。

該片霸氣號召奧斯卡級製作團隊，並以最高標準的耐心與全力以赴的精神打磨作品，從電影角色的服裝、化妝到美術場景無一不是追求完美，許鞍華表示：「他們都是為了每一場戲的具體需要，而不是想著他們以前的成就，所以他們才能做得這麼好。」可見這次合作的團隊成員，即使各個都已經貴為大師，每個細節仍然親力親為。拍攝電影過程也考驗著團隊的應變能力，面對現場的突發狀況，攝影指導杜可風稱：「技術方面的問題，給我一分鐘。」展現了亞洲電影第一攝影師的霸氣，和自身對創作的極高標準，運用他專屬的影像美學賦予電影靈魂。

該片同時也是日本服裝指導國寶級人物和田惠美的最後遺作，她曾憑藉著電影大師黑澤明的《亂》榮獲奧斯卡最佳服裝設計獎，也是首位奪得小金人的日本女性，為多部華語電影打造絕美戲服，包含《白髮魔女傳》、《英雄》、《十面埋伏》等，在1992年獲得艾美獎最佳服裝設計獎，曾3度奪下香港電影金像獎最佳服裝設計獎，這次和導演許鞍華首度合作，更是大方拿出自己私藏的絕版布料和飾品，只為匹配演員與角色氣質量身訂製服飾，將文壇傳奇女作家張愛玲筆下的人物造型原汁原味呈現於鏡頭前，成為影迷心中永遠難忘的經典。

《第一爐香》今（22日）也曝光正式預告，涉世未深的女學生馬思純決心留在繁華香港，隻身向姑媽俞飛鴻求金援學費，預告一開場就是心機暗湧的豪門晚宴，眾人看似談笑風生，檯面下的關係卻是錯綜複雜，馬思純面對紙醉金迷的物質迷惑，原以為能夠把持住理智，卻因為愛上富家少爺彭于晏，人生走向沉淪之路，在這豪門力求生存的張鈞甯、張佳寧也各懷鬼胎，在角色情緒和劇情節奏達到最高潮時，俞飛鴻輕輕說了一句：「何苦呢？」讓人物之間的自我掙扎與愛恨糾葛逐漸明朗，洞悉人性的對話也讓影迷揪心不已。電影將於明年1月14日在台上映。