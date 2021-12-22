國泰金控資助的「頂山太陽能電廠」2021年12月完工，但真正開始供綠電還要再半年！興建該電廠的天泰能源董事長陳坤宏22日指出，頂山太陽能電廠這種67KW、占地才140、150坪的電廠也算在第一型電業，申設流程與隔壁南鹽田270MW地面型電廠一樣，從申設、完工到真正供電、售電要花18個月，預計2022年中可開始供電，若政府想推綠電，2MW以下的電廠申設應簡化流程，沒必要小屋頂太陽能光電也要走像地面型電廠一樣的流程，不符合企業需求。

陳坤宏指出，以前把電賣給台電只需一份PPA合約，但轉供電廠要簽四份PPA，相對複雜，發電業者賣給瓦特要一份、瓦特賣給國壽一份、餘電躉售要報備給台電，瓦特也要簽一份契約容量聲明，完工到賣電還要半年。

陳坤宏無奈表示，蓋一間小小的太陽能電廠只需要花2週，但從建置到能供電需耗時18個月至24個月，85％的時間花在申設流程，影響民間廠商建置意願，未來應再簡化流程才能更加速太陽能光電廠的設置。

陳坤宏表示，台灣綠電不足，但電廠建置流程卻耗時，如何縮短是關鍵。之前在賣綠電時跟客戶說興建到賣只要8至12個月，但實際上要18至24個月才能開始供電。全新電廠從規劃、電業法、興建到備查、核發執照、發電，電子業客戶全部跳腳，因為電子業講時效，他們希望下訂後一、二個月就看到結果，結果居然有訂單超過12個月。

陳坤宏表示，2MW兩甲地，6000坪以下走第三型申請，只要八個月就走完，但超過就要走電業申請，就要耗時18至24個月，過去屋頂型都是賣台電，8至10個月完工開始有營收，但轉供電廠要高規格在興建過程結構、電力技術要求，像頂山太陽能電廠這樣的小型電廠也要走第一型電業太過耗時。

陳坤宏呼籲，2MW以下的電廠申設能簡化流程，沒必要屋頂太陽能光電也要走像地面型一樣的流程，這類小型屋頂太陽能光電賣給台電與國壽是一樣的東西，不需要卡控這麼久，太沒效率，影響企業投資意願。