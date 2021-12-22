王力宏前妻李靚蕾17日深夜在社群寫下毀滅式長文，細數其淫亂私生活，及對自己和兒女們不負責任等誇張行徑，在連日雙方你來我往對決後，王力宏在20日中午道歉才暫時告一段落；過程中也牽連他不少身邊好友，其中黑人和范范夫婦更請李靚蕾幫忙澄清謠言，但黑人此舉卻被男星彈頭砲轟，認為他平常說每個天王都是好友，出事卻逃最快令他感到不齒。

王力宏一直以來給外界完美形象，如今人設崩壞才會令大眾咋舌，而除了李靚蕾的爆料，網路上也流傳各種王力宏和其他藝人有混亂關係的謠言，其中就包括他的好友黑人陳建州和其妻女歌手范瑋琪；黑人對此特地麻煩李靚蕾替他們澄清，才還他跟范瑋琪清白。

黑人在王力宏事件爆發後的態度，被男星彈頭砲轟，認為他平常說每個天王都是好友，出事卻逃最快令他感到不齒。(圖/ 摘自Devon Song臉書)

而由天王周杰倫提攜的南拳媽媽第一代成員彈頭，今（22）日突然在臉書砲轟黑人，直接點名嗆「您不是所有天王最永恆的朋友嗎？」，質疑他在王力宏有難時，卻先保護自己，能閃多遠就多遠；而彈頭的小孩看到這些新聞好奇問他，也不知道怎麼解釋王力宏李靚蕾之間的問題。不過，在發文沒多久後，彈頭就刪除文章。

據《鏡週刊》報導，彈頭承認自己曾經也玩過，交過很多女朋友，雖然不是什麼好榜樣，但至少不會說謊；被問及對陳建州的看法，彈頭也說很欣賞他為台灣籃壇的付出，但認為黑人在面對王力宏事件表現的態度讓他很不齒。