隨著市場在對Omicron疫情消化後開始反彈，加上逼近耶誕節假期，市場交投冷淡，美股周三(22日)3大指數開盤幾乎持平，電動車大廠特斯拉股價漲超4%，主要是馬斯克表示賣股的程度已經足夠用來繳稅。

截至台灣時間22日晚間10點45分，道瓊工業平均指數上漲26.85點或0.08%、暫報35519.55點；標普500指數上漲3.26點或0.07%、暫報4652.49點；那斯達克指數上漲2.20點或0.01%、暫報15343.29點；費城半導體指數上漲24.95 點或0.65%、暫報3832.34點。

5大科技巨頭股價漲跌不一，特斯拉股價上漲4.47%、暫報980.51美元。NVIDIA股價下跌0.36%、暫報289.71美元；AMD股價下跌1.46%、暫報142.15美元；英特爾下跌0.71%、暫報50.41美元。

台積電ADR股價上漲1.25%、暫報118.91美元；聯電ADR股價下跌0.088%、暫報11.41美元。

特斯拉執行長馬斯克近日受訪表示，目前已賣出足夠多的股票。美國證券交易委員會（SEC）周二的文件指出，馬斯克再度賣出58萬3611股特斯拉股票，價值約5.28億美元，至今已經賣出1350萬股特斯拉股票，達成目標的80%，馬斯克還抨擊加州稅金太沉重，以及過度監管，讓人想在這塊充滿機遇的土地做事，愈來愈困難。