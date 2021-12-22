新竹縣長楊文科22日晚間前往蔡英文總統臉書留言，質疑新竹縣市合併非由下而上的民主方式。（翻攝照片）

大新竹合併成近日熱門議題，蔡英文總統晚間在臉書上貼文，指出地方制度法修法要盡速通過，使新竹縣市合併升格，新竹縣長楊文科晚間10點也回應，認為先前縣市合併升格，都是在凝聚民意共識、由下而上方式進行，質疑「為何新竹縣市不能和其他直轄市一樣，適用相同的民主升格方式呢？」

蔡英文總統22日在民進黨中常會上，呼籲全黨支持地方制度法修正草案盡速通過，晚間也在臉書發文說明她認為大新竹合併的必要性，楊文科則在貼文底下留言，持反對意見，也指出包含新北市、桃園市獨立升格，也是採取由下而上的方式，經議會通過後，並適用數年的準直轄市過渡，才正式升格。

楊文科質疑，為何新竹縣市不能凝聚共識後進行？為何不能比照由下而上的民主升格方式？為何一定要用強渡關山、由上而下的強迫手段進行？更指出「難道我們新竹縣市民眾是二等公民嗎？」

楊文科留言全文如下：

敬愛的蔡總統您好：

新竹縣市合併升格為第七都直轄市，真的有這麼急嗎？

台灣所有縣市合併升格，都是凝聚民意共識後，採取由下而上的方式進行，即便新北市及桃園市獨立升格，也是採取由下而上，經議會通過後，並適用數年準直轄市的過渡，才升格為直轄市。

新竹縣市合併升格，

為何不能凝聚共識後進行？

為何不能比照由下而上的民主升格方式進行？

為何一定要用強渡關山、由上而下的強迫手段進行？

為何新竹縣市不能和其他直轄市一樣，適用相同的民主升格方式呢？

難道我們新竹縣市民眾是二等公民嗎？

新竹縣長楊文科 敬上