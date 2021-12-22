智庫學者表示，在中國大陸與俄羅斯合作下，美國難以獨自嚇阻雙方於西太平洋和東歐的行動，因此身處上述區域的美國盟友及夥伴，應增加能於高強度戰場中活動的航空戰力，尤其是採購F-35等5代戰機，確保能與美軍合作取得空中優勢，以共同建構有效的嚇阻計畫。

前美國陸戰隊中校飛官、華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）資深客座研究員庫柏（Scott Cooper）21日投書軍事新聞網站「Breaking Defense」，稱美國雖成功於1970年代孤立中國大陸與蘇聯，但這兩位長期互不信任的對手，近年來似乎已在共同利益下走在一起。

庫柏表示，雖然美國國家戰略已轉回「大國競爭」，但如何有效嚇阻其他強大對手仍是個「緊迫的問題」；目前已有超過10萬俄羅斯大軍集結於烏克蘭邊境，而中國大陸武力犯台的威脅也來到數十年來最高點。

庫柏認為，若美國與盟友及夥伴要有效嚇阻中俄，需要的不是經濟制裁，而是實際擁有的軍事能力，尤其是航空戰力，他還引述著名國際關係學者謝林（Thomas C. Schelling）所言：「傷害他人的能力就是討價還價的能力。」

不過在S-400等中俄先進防空系統火網下，傳統戰機和轟炸機將十分容易受到攻擊，而目前北約於歐洲的近1800架戰術戰機中，有超過一半是缺乏匿蹤能力的F-16和「颱風」（Typhoon）戰機。所幸目前歐洲盟國正計畫部署達552架F-35，而此類戰力對中國大陸也會有十分卓越的效果，故呼籲美國盟友與夥伴應增加能於高強度戰場中執行任務的航空戰力，以確保對中俄的嚇阻能力。