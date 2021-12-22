美國經濟的強勁擴張已在世界各地掀起漣漪，導致全球供應鏈難以跟上步伐，進而帶動物價攀高。

此外美國經濟的高速成長也吸引海外企業爭相前往美國進行投資，希望能避免疫情與全球貿易戰可能造成的供應衝擊。

根據亞特蘭大聯準銀行的最新預測顯示，美國第四季經濟產出折合年率後將增長逾7％，高出第三季的約2％。摩根大通則預測歐元區第四季經濟成長折合年率為2％、中國為4％。

經濟學家還普遍預估，今年美國經濟成長率可望達到6％，明年將不低於4％，將創下幾十年來數一數二的高成長率。

在同時，今難美國主要港口貨櫃處理量比2019年高出近兩成，相形之下漢堡與鹿特丹等歐洲主要港口的貨櫃處理量大致與2019年持平或減少。

航運數據提供商Alphaliner就表示，美國最繁忙港口的貨櫃處理量如今已遠遠超越亞洲和歐洲港口。

歐洲央行執行理事會成員潘納特（Fabio Panetta）在上月演說中曾提到，歐洲耐用品消費表現遠不及美國。根據該央行數據，美國耐用品消費已較2018年遽增約45％，同期間歐元區卻只增長約2％。

根據英國央行統計，自2019年底以來，主要已開發經濟體的耐用品需求增加約22個百分點，其中美國就高占9成。

至於中國生產者價格漲幅則遠超過消費者物價漲幅，凸顯國內需求疲弱、海外需求強勁。然而造成兩者反差的重要因素就是美國對中國製品的需求旺盛。

雖然全球供應鏈瓶頸在推動通膨上扮演重要角色，不過經濟學家與多國央行官員指出，美國需求強勁才是根本因素。

Jefferies首席金融經濟學家馬柯斯卡（Aneta Markowska）認為，由於美國寬鬆的財政政策使然，導致美國消費者的購買力大幅超出其他地區。他還預測歐洲可能在明年陷入停滯性通膨局面。

馬士基集團(A.p. Moller-maersk A/s AMKAY)網絡部門主管傑森（Lars Mikael Jensen）表示，強勁的美國需求是全球供應鏈瓶頸的開始。