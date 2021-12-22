船舶國際傳媒（Boat International）公布2022年全球訂單報告顯示，目前預訂或建造中的豪華遊艇（長度逾80英尺）數量多達1024艘、改寫歷史新高，較去年同期暴增25％並超越2008年紀錄。由於供不應求緣故，買家被告知必須等上3～5年才可能交船。

遊艇經紀管理公司Burgess執行長貝克特（Jonathan Beckett）表示，過去兩年以來，在新冠疫情影響下，許多超級富豪興起及時行樂想法，加上擔憂染疫想遠離人群，促使他們加速購買遊艇的計畫。

豪華遊艇大部分需求來自於美國，後者股市迭創新高，加上企業併購與上市活動熱絡、加密通貨價格攀升，使得疫情期間富豪數量激增。

豪華遊艇在富豪間掀起購買熱潮，導致船員與碼頭空間短缺，造船廠人力吃緊。包括義大利、荷蘭與德國等國的造船公司，目前正努力克服勞力短缺與原物料不足挑戰。