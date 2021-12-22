國泰慈善基金會董事長黃調貴（圖中）與兩位卓越獎助計畫得獎者企桃囡仔執行長蕭雅馨（圖右）、台中葳格高一生郭芷芸（圖左）親切合影。（國泰提供）

「感謝國泰幫助我們走得更遠，看得更高。」近百名青年學子22日齊聚一堂，參加2021國泰卓越獎助計劃頒獎典禮，包括國泰慈善基金會董事長黃調貴、國泰世華銀行基金會董事長李明賢、國泰建設文教基金會董事長張清櫆等高階主管皆親臨現場，共同見證感人時刻。

國泰慈善基金會董事長黃調貴表示，40年前，他剛進國泰人壽工作，國泰創辦人蔡萬霖先生在主管會議上總是再三提醒，國泰取之於社會、用之於社會，一定要幫助社會上更多需要幫助的人，經過多年的努力，從老年照顧、環境保護、地球永續到協助新住民融入台灣等活動場合，都能看到國泰人的身影。黃調貴強調，台灣還有太多人需要幫助，因此「國泰不會停下腳步，會繼續做下去」。

頒獎典禮一開場，新竹五峰鄉清泉部落青年身著原住民傳統服飾，以竹管琴、木琴、吉他等樂器，結合現代與傳統音樂，演奏泰雅族歌曲，來自山林的美妙聲音搬上台，為活動拉開序幕。

國泰卓越獎助計畫由國泰人壽慈善基金會、國泰世華銀行文化慈善基金會、國泰建設文教基金會三家共同主辦，今年以「卓越學子」 及「特色獎助」兩類項目進行甄選，自8月起開放報名收到逾400件報名資料，最終選出91組得獎者，依組別每人可獲得6至20萬元圓夢獎學金，獎學金頒發總數為747萬元。累計40年來，已發出超過2億元，獎勵超過1萬8千名學子勇敢追夢。

台灣已經邁入高齡化社會，銀髮長照議題愈形重要。為破解長者社交孤立問題，目前就讀台大科法所碩二的蕭雅馨與夥伴們創立樂齡遊戲工作室「企桃囡仔」，帶領長者們開發出多款地方特色桌遊，包括結合新竹在地特色的「風遊竹塹」、幫助長輩了解居家危險的知識型桌遊「健康居家遊戲go」等，從2019年成立以來，已服務過超過500位長者。

「企桃囡仔」執行長蕭雅馨高中讀北一女、大學念台大，擁有高學歷光環，父母親很希望她找一份穩定工作，一開始相當反對她創業，但在阿公、阿媽極力勸說和支持下，終於願意放手讓她做想做的事。

講起創業動機，蕭雅馨透露，因雙親忙於工作，她從小是由阿公、阿嬤拉拔長大，培養出深厚感情。同時，有段時間她陪伴媽媽對抗病魔，讓她深刻意識到身邊親人漸漸老去、生命轉瞬即逝，陪伴長輩和家人必須及時，她希望透過「企桃囡仔」這項服務能散播到全台灣各個鄉鎮，讓更多長者受惠。

「企桃囡仔」團隊獲得國泰卓越獎助計畫特色獎助金20萬元。「原本我們很擔心資金從哪來，好險有國泰的大力支持，讓團隊可以用獎金實現目標。」蕭雅馨笑著說。

台中葳格高中一年級的郭芷芸，雖家庭面臨經濟困難，卻不輕易向命運低頭，勇敢為人生翻出新篇章，因而獲得卓越學子獎。

郭芷芸說，哥哥和爸爸都是身心障礙人士，從小家裡倚賴媽媽做清潔工支撐家計，國中時在學校無法融入同儕，家裡的經濟每況愈下，看著自己低迷的學業成績，她一度想要放棄自己。但看著辛苦工作的媽媽，郭芷芸發憤圖強，積極學習，終於在國中會考取得優異成績，為了減輕家庭經濟負擔，孝順的她選擇提供高額獎學金的葳格高中就讀。

「我的夢想是成為一位老師，因為知識是階級流動的基石，對於貧困家庭來說，是能夠照亮每一位貧困學子人生路上的燈，我希望自己將來能幫助和我處境相同的孩子們。」郭芷芸說。

衛福部社家署組長杜慈容表示，政府雖力量有限，但社會力無窮，非常感謝國泰多年總是不辭辛勞出錢出力，為台灣社會不遺餘力付出。