全球最大主權財富基金宣布自中國雲南白藥撤資 07:502021/12/23 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 規模1.4兆美元（約新台幣39兆元）的挪威主權財富基金宣布，自中國「雲南白藥」撤資，原因是該公司使用和銷售瀕危物種穿山甲的身體部位，這種行為相當不道德。 根據基金資料，此全球最大主權財富基金持有雲南白藥0.11%股權，截至2020年底止的價值為2300萬美元（約新台幣6.4億元），它未說明出脫持股的具體時間，雲南白藥尚未針對此置評。 挪威主權財富基金遵循國會訂定的道德規範，不能投資製造核武、菸草或集束彈藥等業者。 億級客戶增 一銀管理資產規模破200億 英特爾宣布 加入抵制新疆產品 #雲南白藥 #全球最大 #主權財富基金 #中國 #撤資 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 永續投資當紅 ESG債券潛利佳 04:102021/12/23 投資理財 資金轉進 REITs基金漲聲響 04:102021/12/23 投資理財 基金定期定額 出現品牌效應 04:102021/12/23 投資理財 倒數剩六天 內資拚作帳 04:102021/12/23 財經要聞 總統力邀台商回流 衝刺電動車、5G、綠能 04:102021/12/23 財經要聞 世銀調降陸今明年GDP成長 04:102021/12/23 全球財經 啖電車商機 朋程訂單逐年增 04:102021/12/23 證券．權證 寧德時代 最大鋰電池基地投產 福鼎廠逾人民幣千億產值 04:102021/12/23 全球財經 虎年布局 聚焦I.D.E.A主題 04:102021/12/23 投資理財 頭條揭密》英特爾宣布禁用新疆產品 讓北京難堪就為跟美政府要錢 03:492021/12/23 政治 英特爾開第一槍 拒用新疆產品 04:102021/12/23 產業財經 國際熱門新聞 陸印邊界衝突 華府得利？ 官員：不，時機不巧 - 國際 共軍集結中印邊界 五角大廈憂心忡忡 官員：印度還有優勢 - 國際 影》7000萬年前超完好恐龍寶寶出土 蛋殼打開畫面超驚人 - 國際 影》恐怖畫面曝光 比特犬這原因突然發飆 狂撲咬19歲女大生 - 開眼界 再戰2024？拜登親口表態了 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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