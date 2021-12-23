規模1.4兆美元（約新台幣39兆元）的挪威主權財富基金宣布，自中國「雲南白藥」撤資，原因是該公司使用和銷售瀕危物種穿山甲的身體部位，這種行為相當不道德。

根據基金資料，此全球最大主權財富基金持有雲南白藥0.11%股權，截至2020年底止的價值為2300萬美元（約新台幣6.4億元），它未說明出脫持股的具體時間，雲南白藥尚未針對此置評。

挪威主權財富基金遵循國會訂定的道德規範，不能投資製造核武、菸草或集束彈藥等業者。