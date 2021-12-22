《盧秀芳辣晚報》

民進黨立法院黨團以人數優勢，將111年度2兆2621億的中央政府總預算案自委員會抽中逕付二讀，引發在野黨不滿。中天新聞針對「高達2兆2621億的政府總預算，被民進黨團發動突襲，『逕付二讀跳過實質審查』，你覺得？」進行街訪民調，結果，大部分民眾都挑選「鴨霸！蔡英文乾脆宣布登基！」

中天新聞《盧秀芳辣晚報》22日派出記者辮子妹針對「逕付二讀跳過實質審查，你覺得？」進行街訪民調，並提供5個選項供受訪民眾選擇：

1.鴨霸！蔡英文乾脆宣布登基！

2.驚呆！債留子孫這些錢去哪了？

3.有意見？不要太不滿錢花起來

4.爛透！國民黨太弱，加油好嗎

5.我就挺小英！2兆也沒多少啦

該街訪民調，結果，有20位受訪民眾參與這次投票，其中10人選擇選項1；6人選擇選項2；0人選擇選項3；2人選擇選項4；2人選擇選項5。

一位男子表示，「連審查都不用審查，直接舉手就贏了，哈哈哈哈哈..」「她已經登基這麼久了，哈哈哈哈哈..她說了算。畢竟是舉債花子孫的錢，不用問子孫的意見嗎？」一位老伯認為，「我們的錢呀，那沒有辦法呀，真的一點辦法都沒有，國民黨太弱了，希望像這個執政黨一樣硬起來，這樣子才能夠跟他們好好做一個抗衡。」

兩位正妹異口同聲表示，「塔綠班呀。」其中一位接著表示，「我覺得如果沒有經過二讀的話，我覺得這樣就很鴨霸、很獨裁的政府。」一位婆婆則直言，「他要怎樣就怎麼樣啦。」還有人認為，「做不好就是換人呀，太不講道理了。」