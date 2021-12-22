入冬天氣轉冷，耶誕節又有冷氣團來襲，不少民眾都會使用保暖小家電禦寒，就有網友表示自己開暖氣睡覺，雖然很舒服但隔天都會咳嗽，好奇如果改用電毯是不是比較好，貼文也引發熱議。

原PO在PTT的WomenTalk板發文表示，天氣從冬至開始冷起來，以前都是用空調開暖氣保暖，但發現隔天呼吸道都很乾，乾到會一直咳嗽，也聽說開電毯睡覺的爽度超高，今年也想要試看看，好奇到底哪個比較好用，希望網友們能給點建議。

不少網友留言表示，「冷暖氣比較好用」、「暖氣，可以穿短褲睡覺蓋薄被就是爽」、「看同住家人怕不怕冷，都怕冷就暖氣」、「暖氣好用，另外買加濕機也很便宜」。也有人也提醒原PO留意房間濕度，「開暖氣記得房間放杯水增加濕氣」。

另一派網友則推薦電毯，「便宜好用又省錢」、「棉被溫暖超爽的，整間暖氣沒有幸福感」、「覺得睡覺的話，電毯就夠了又省電」，有人則指出電毯的缺點是比較危險，「電毯是用來暖床的，睡覺時要關掉」。

也有怕冷的網友建議一起使用，「睡覺電毯，平日暖氣，兩樣皆不可少」、「小孩子才做選擇，電毯、暖桌、冷暖空調都要」。