新竹縣市該合併嗎？總統蔡英文今公開喊話，對於新竹縣市合併特別給予很大期望，因為大新竹升格，能提升地方政府治理規模，並強化關鍵產業的發展能量。不過，對於蔡英文這番表態，國民黨中央發言人李明璇留言狠酸「蔡總統要不要直接修憲讓自己無限連任？升格就能萬萬歲，世界真的跟不上台灣」。也有網友嘲諷「要升一起升，屏東合倂高雄，雲林合倂南投，彰化再倂台中，以後選舉投票更方便」。

國民黨發言人 李明璇。(圖/本報資料照)

蔡英文總統22日在民進黨中常會上，呼籲全黨支持地方制度法修正草案盡速通過，晚間也在臉書發文說明她認為大新竹合併的必要性。對此，國民黨台北市議員王鴻薇留言表示，「明明就是『英人設市』，大家心知肚明」。國民黨中央發言人李明璇也留言喊話，「蔡總統要不要直接修憲讓自己無限連任？升格就能萬萬歲，世界真的跟不上台灣！」。

也有網友嘲諷「要升一起升，屏東合倂高雄，雲林合倂南投，彰化再倂台中，以後選舉投票更方便！還是直接指派更好管理！就能跟蘇院長說的那樣，合倂後就能跟世界國際接軌…」、「真是謊話連篇，新竹合併就是為了民進黨，替林智堅繼續連任的方案，太爛啦！為了選舉替民進黨員佈局，什麼爛招都可以亂搞啦，根本沒在用心經營台灣，只在搞選舉花招」、「動不動就升格是否必須，需要有個說法，否則就不支持」。