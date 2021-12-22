新竹縣市該合併嗎？總統蔡英文今公開喊話，對於新竹縣市合併特別給予很大期望，因為大新竹升格，能提升地方政府治理規模，並強化關鍵產業的發展能量。不過，對於蔡英文這番表態，國民黨中央發言人李明璇留言狠酸「蔡總統要不要直接修憲讓自己無限連任？升格就能萬萬歲，世界真的跟不上台灣」。也有網友嘲諷「要升一起升，屏東合倂高雄，雲林合倂南投，彰化再倂台中，以後選舉投票更方便」。

國民黨發言人 李明璇。(圖/本報資料照)
國民黨發言人 李明璇。(圖/本報資料照)

蔡英文總統22日在民進黨中常會上，呼籲全黨支持地方制度法修正草案盡速通過，晚間也在臉書發文說明她認為大新竹合併的必要性。對此，國民黨台北市議員王鴻薇留言表示，「明明就是『英人設市』，大家心知肚明」。國民黨中央發言人李明璇也留言喊話，「蔡總統要不要直接修憲讓自己無限連任？升格就能萬萬歲，世界真的跟不上台灣！」。

也有網友嘲諷「要升一起升，屏東合倂高雄，雲林合倂南投，彰化再倂台中，以後選舉投票更方便！還是直接指派更好管理！就能跟蘇院長說的那樣，合倂後就能跟世界國際接軌…」、「真是謊話連篇，新竹合併就是為了民進黨，替林智堅繼續連任的方案，太爛啦！為了選舉替民進黨員佈局，什麼爛招都可以亂搞啦，根本沒在用心經營台灣，只在搞選舉花招」、「動不動就升格是否必須，需要有個說法，否則就不支持」。

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公投結束了，今天我也特別感謝縣市首長、黨部同仁以及全台黨公職的努力。從我們確定要全面展開社會溝通以來，這短短五十多天內，「團結」兩個字，就是民進黨最好的寫照。 這段時間以來，我們一再對外強調，公投沒有誰輸誰贏的問題。所以，我們不會把公投的...

蔡英文 Tsai Ing-wen 發佈於 2021年12月22日 星期三
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