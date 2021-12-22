中華民國百貨零售企業協會22日舉辦第8屆第2次會員大會，百貨協會理事長徐雪芳致詞時表示，今年上半年疫情嚴峻，大家堅守崗位辛苦度過艱辛的日子，政府振興五倍券發放讓各大百貨業績漸漸提升，百貨協會站在和政府溝通對話的橋梁，持續進行各項防疫振興的方案，以爭取會員權益。

在會員大會中，除表揚109年度零售創新卓越獎，及109年度優良從業人員，徐雪芳表示，為鼓勵優秀的從業人員，年度優良從業人員跟百貨協會出國參訪，名額從1位增加到2位；另，也邀商業發展研究院商業發展與政策研究所所長朱浩針對「因應淨零排放百貨低碳轉型新思維」進行專題演講。

109年度零售創新卓越獎由遠東百貨「管理創新 生產力提升計畫」勝出，徐雪芳理事長將獎座頒給遠百管理部協理劉儀婷，肯定遠百透過管理創新提升員工生產力，帶動零售業不斷追求創新卓越。劉儀婷在得獎感言時提到，2015年開始推動優化工作，推出65套管理系統，在前後勤同仁的幫助下業績逆風高飛。

109年度優良從業人員楷模由遠東百貨張哲瑋拿下，他在台中大遠百顧客服務處服務近8年，善於動腦解決問題，像是減少前台同仁加班時數，以提升服務專注度，簡化贈品處、閉店後盤點作業流程，建立LINE群組閉店樓面顧客回報機制，設計「友善電梯」服務、便利老弱婦孺使用，利用月會宣達OKR及願景、使命的重要性。