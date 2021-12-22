建造16年，芬蘭歐基洛托核電廠3號機（Olkiluoto 3, OL3 EPR）終於12月21日正式啟動，是芬蘭40年以來，再一次運轉的新核電機組。基洛托3號機是芬蘭全國的第5座核反應爐， 採用3代改進型-歐洲壓水反應爐(EPR），功率達到1650 百萬瓦，躍升為歐洲發電力最強的核電廠，其供電量占到芬蘭的 14%。

世界核能新聞(World Nuclear News)報導，芬蘭電力經營公司TVO( Teollisuuden Voima Oyj) 宣布：基洛托3號機於2021年12月21日凌晨3點22分達到第一臨界狀態，功率還會逐步增加。當它的功率達到啟動發電機的階段，電力生產將開始，預計將於2022年1月底達到最低發電功率。」

「這是一個重要時刻，將名留史冊，它表現了我們對新電廠建造與運轉的不懈努力。也反映芬蘭對氣候變遷擔起的負責任做法。」

擔任基洛托3號機設計的法國核反應爐製造商法馬通(Framatome)首席執行官法塔納(Bernard Fontana)表示：「該反應爐將提供芬蘭人們安全、可靠、低碳的電力，未來法馬通將會長期為該機組提供各種服務，包括燃料供應與例行維護與零件供應等等。」

芬蘭議會是在2002年通過第5座核反應爐的建造，在當年，那場表決相當關鍵，因為是歐洲十多年來再一次有建造新核電的工程。反應爐坐落在歐基洛托核電廠，該電廠先前已有2座功率890百萬瓦的沸水式反應爐(BWR)。

TVO公司選擇法馬通公司設計的1600百萬瓦歐洲壓水式反應爐，而德國西門子則負責渦輪機和發電機。TVO 於2003年12月與法馬通、西門子簽署了32億歐元(1005億新台幣)的總包合約，並於2005年開始建設，原計畫工程時間4年，可於2009年商業運轉，但是工程遇到了各種延誤和挫折。

芬蘭政府於2019年3月頒發基洛托3號機的營運執照。芬蘭核管單位STUK於今年3月頒發燃料裝填許可證。燃料裝填在今年4月1日完成，原預計在10月啟動。但是又遇到推遲，要再進行額外的渦輪機檢修和檢查工作，所幸一切正常。

現在機組終於啟動，未來幾天將逐步提高功率等級，在這過程中將進行調試(簡稱熱測試)。TVO 表示，當功率達到30%時，就達到發電功率的下限，可以推動發電機了。預計此事將在明年1月底達成，預計6月時可升至100%功率，屆時基洛托3號機將供應芬蘭14%的電力。

EPR反應爐是法國法瑪通、法國電力公司（EDF）和德國西門子公司共同設計開發，反應爐基礎設計壽命60年，每2年更換一次燃料束。第1種使用EPR反應爐的是廣東台山核電廠，1號機於2018年12月進入商業運轉，2號機在2019年9月商業運轉。

其他也使用EPR的電廠還在興建中，比如法國法拉曼維爾核電廠(Flamanville Nuclear Power Plant)的3號機，2007年始建，目前預計2023年完工，2024年運轉；英國欣克利角C核電廠(Hinkley Point C nuclear power station)的2座反應爐，2018年始建，目前預估2026年完成1號機；2027年完成2號機。