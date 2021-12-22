後疫情時代的全球資金氾濫、低利率與通膨現象，為求保值，資金搶進股市、房市與黃金市場，台灣今年推案爆量突破1.83兆元，年增11％，惟展望明年房巿，商總主席賴正鎰預估明年總推案量將縮20％，來到1.45兆元。

他指出，去年原預測今年房市受房地合一2.0閉鎖期延長為5年影響，全年總推案量會減少10％左右，總銷減為1.48兆元，將終止連4年漲，但全球通膨與打房等因素，今年全國總推案量竟逆勢突破1.82兆元，年增率達11％，意外上演「五連漲」，成為2016年房地合一實施後連5年正成長的新高點，而且是不分蛋黃、蛋白區，全面翻揚，甚至六都之外的縣市，更有外溢效應，出現落後補漲趨勢，跌破眾人眼鏡。

房市有史以來的爆熱。也讓政府很緊張，從去年12月起祭出四次打房措施。行政院去年12月「健全房市方案」啟動首波打炒房，央行也以選擇性信用管制、金管會實施不動產專案金檢；立法院火速通過三讀通過預售屋實價登錄2.0、房地合一稅2.0修法並於今年7月1日起實施，將預售屋與紅單納管，限制5年的45％高額稅金閉鎖期。

財政部今年下半年起，更要求各縣市政府祭出囤房稅，提高持有第3戶以上的房屋稅率；央行緊接著宣布12月17日起降低自然人購屋及購地貸款成數為4成的新制，這已是央行自去年12月以來三度調整選擇性信用管制措施；甚至內政部準備提案修法，祭出「預售屋新五規」，嚴懲炒作最高處3年徒刑並最高可罰5000萬元。只是政府各部會接連打炒房措施，也都沒有將房價壓下來，而且越打房，房價越漲。

賴正鎰預估新冠疫情約在後年上半年結束，所以全球航運在未來兩年內，都還會塞車，物價持續維持高檔，而且建材物價飆升也吃掉開發商的利潤，每年平均利潤僅剩3％，進入微利時代，建商也因為利潤難以控制，紛紛取消預售，改採先建後售的成屋銷售，避免衍生合約糾紛。他也預告明年房價還會繼續漲。