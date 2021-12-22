勞動力發展署中彰投分署勞動學苑預計2022年於彰化地區開辦13班次在職訓練課程，包含「影像編修技能班」、「國際貿易實務班」及「平面設計技能班」等班次，便利在職民眾利用下班時間進修；另開辦13班次以上職前訓練課程，提供約400個名額，包含資訊、設計及餐飲等多樣化專業課程，協助失(待)業者習得專長，儘快重返職場，其中「電腦輔助機械製圖班」、「室內設計實務班」、「時尚美髮專業人才培訓班」等班次，都是熱門秒殺課程。

勞動學苑主任張克弘表示，該學苑今年年共計在彰化地區開辦「電腦輔助機械製圖班」、「室內設計實務班」、「社群經營與網路數位行銷班」等5班職前訓練課程，以及「平面設計技能班」、「國際貿易實務班」、「影像編修技能班」等11班在職訓練課程，提供彰化在地民眾學習新技術，提升職場競爭力的管道。111年為因應在地產業及民眾需求，預計增加開辦職前及在職訓練課程達26班次門，另辦理區域產業勞動力研習課程及講座活動。

24歲的葉人華自觀光與休閒事業管理系畢業後，雖然已被全國最大最專業的運動連鎖集團錄取擔任儲備幹部，但疫情隨即迎面而來影響該產業景氣，重新思考職涯發展的其他可能性，並為個人職涯做出重要決定，報名參加勞動學苑「室內設計實務班」。

從室內設計觀念及基礎學起，歷經近3個月密集訓練，每天心無旁騖的堅持復習，於結訓前取得「建築物室內設計乙級」證照，成為該學苑最年輕就獲得該證照的學員，也證明非科班的社會新鮮人，報名職訓課程也可以成功踏進室內設計大門。

結訓後他立即投入職場工作，更期許自己能運用所學，在職場上一展長才，證照並讓他對職場生活充滿信心，更下定決心要往室內設計人員發展，未來也想擁有自己的室內設計公司。