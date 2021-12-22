蔡英文總統22日出席「亞洲台灣商會聯合總會第29屆第2次理監事聯席會議」開幕典禮時表示，公投結果顯示台灣人民支持政府現在的施政方向，政府積極邀請更多台商朋友回台投資，為台灣發展的電動車、5G、再生能源等產業，帶來豐沛動能。

蔡總統指出，這兩年全世界經濟都受到疫情挑戰，台灣經濟反而逆勢成長，今年經濟成長率預估可達6％以上，也是11年來最高，台灣11月出口達415億美元，連續5個月創紀錄，累計今年前11個已首次超過4000億美元。

疫情期間，台商在海外經商面臨很多不同困難，蔡總統強調，僑委會主管的財團法人海外信用保證基金，開辦相關紓困措施，推出紓困整合方案3.0和4.0，協助台商度過經營挑戰。

「公投結果顯示，台灣人民支持政府施政方向。」蔡總統指出，台灣走向國際，強化和世界各國經貿關係，也是台商朋友希望看到的方向，政府會繼續與大家一起攜手努力

統計到11月底為止，海外信保基金已累積承作309件紓困案件，協助台商獲1億561萬美元融資，僑委會持續結合產官學研能量，提供海外台商最大協助，蔡總統也向台商允諾，遇到問題隨時提出來，政府來提供協助。

蔡總統說，政府「投資台灣三大方案」，已帶動上千家廠商，超過1.5兆元資金回到台灣投資，也為台灣創造12萬3000個工作機會。

僑委會今年首度舉辦海外台商精品獎選拔活動，共有亞洲7國、13件優質產品脫穎而出，期待該獎項可以把優質的台商的商品行銷到全世界，提升台商和台灣品牌國際地位，讓世界更能夠看到台灣。

蔡總統表示，因為疫情的影響，全球供應鏈正在加速重組，許多國家開始把部分供應鏈移往新南向國家，和政府推動新南向政策是相互呼應，台灣積極邀請更多台商回台投資。