myVideo 公布2021年度排行榜，台灣原創戲劇、綜藝、電影百花齊放，綜觀排行榜，高達3成以上進入各分類榜TOP10，顯示「辣台味」成全台觀眾的追劇指標，金馬男星林柏宏成唯一有兩部作品進入排行榜的藝人，主演的夯劇《火神的眼淚》打敗一票陸劇、韓劇成為年度戲劇榜冠軍，電影《怪胎》則是年度電影榜前十名唯一台片，他感謝觀眾支持，認為《火神》是一部適合闔家觀賞戲劇，《怪胎》則是一直想要回味的電影。

隨著多部當紅台劇《斯卡羅》、《2049》、《茶金》以及熱門節目《全明星運動會》播出，這股台流影視＋熱潮也帶動myVideo年度總觀影次數較去年成長超過1倍，突破2億次，再次創下開站以來最高紀錄，每位用戶的月平均收看時間也較去年成長近3成。而掀起職人劇風潮的《火神的眼淚》、探討現代婚姻課題的《未來媽媽》、特殊時空背景議題的《斯卡羅》、《天橋上的魔術師》以及叫好叫座的《我的婆婆怎麼那麼可愛》等都攻佔myVideo年度戲劇榜前十，引起台灣觀眾共鳴，刺激平台黏著度。

温昇豪與林柏宏在《火神的眼淚》演繹消防人員的失敗與偉大，温昇豪親吐：「在拍攝過程當中，可以感覺到消防隊員面對制度上的困境及困難，很開心因這部戲引起回響，讓有關單位能夠對於消防人員的保障更加重視。」他直喊：「消防人員真的很辛苦，他們是平凡的英雄。」林柏宏坦言能夠扮演消防員真的是很榮幸的事情：「只有身歷其境才知道他們的專業、勇敢，還有身體與心靈上面的挑戰。」

《火神的眼淚》讓全台觀眾看到消防人員英雄般的職人精神，談到還想詮釋那些職人？温昇豪說：「百工職魂，所以沒有特別設限，只要角色有趣沒嘗試過，都會想要去做。」林柏宏笑喊：「想把自己從小到大曾經有過的志願都演一遍，如：太空人、建築師、科學家等，希望能夠讓大家看到職人精神的專業投入，以及角色在當中遇到的挫折或成長。」

myVideo 年度戲劇榜單上，不容忽視的是女力的崛起，包含：章子怡主演古裝陸劇《上陽賦》、郭書瑤出演女性議題劇《未來媽媽》、張娜拉演出的懸疑韓劇《大發不動產》與金鐘視后鍾欣凌主演的家庭喜劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》，展現女性在螢幕上在逆境中成長的堅韌與魅力。

觀察myVideo 年度電影榜單，《鬼滅之刃劇場版》、《電影哆啦A夢：大雄的新恐龍》名列冠亞軍，連《永生戰》孔劉都不敵動漫偶像襲捲全球的魅力屈居第三，尤其《鬼滅之刃》近期推出新一季《遊郭篇》更助漲前作聲勢，許多喜愛動漫的觀眾皆從第一季開始重溫，直追到最新，也讓《鬼滅》系列稱霸雙榜，《鬼滅之刃：竈門炭治郎》是年度動漫榜第一。值得一提的是台片《怪胎》，在動漫偶像與好萊塢漫威英雄《神力女超人1984》、《黑寡婦》等大片圍繞下殺出重圍，是電影榜上唯一台灣原創電影。

《大嘻哈時代》出乎意料地在年度節目榜單奪得冠軍，更是唯一的選秀節目，《全明星運動會》則爲亞軍，顯示嘻哈文化與Z世代觀影喜好，成未來值得觀察的趨勢之一。實境節目也蔚爲熱潮，包含：《全明星觀察中》、《兩天一夜》、《原始生活21天》、《阮三個》等在疫情中，讓觀眾彷彿零距離參與體驗。此外，獲金鐘獎肯定的《36題愛上你》都在前十名。

myVideo 2021年度戲劇榜

TOP1：《火神的眼淚》

TOP2：《上陽賦》

TOP3：《斯卡羅》

TOP4：《未來媽媽》

TOP5：《天橋上的魔術師》

TOP6：《大發不動產》

TOP7：《天龍八部2021》

TOP8：《VOICE 4》

TOP9：《贅婿》

TOP10：《我的婆婆怎麼那麼可愛》

myVideo 2021年度電影榜

TOP1：《鬼滅之刃劇場版》

TOP2：《電影哆啦A夢：大雄的新恐龍》

TOP3：《永生戰》

TOP4：《靈魂急轉彎》

TOP5：《拆彈專家2》

TOP6：《玩命關頭9》

TOP7：《神力女超人1984》

TOP8：《怪胎》

TOP9：《黑寡婦》

TOP10：《魔物獵人》

myVideo 2021年度兒童榜

TOP1：《汪汪隊立大功》

TOP2：《寶可夢》

TOP3：《旋風戰車隊》

TOP4：《阿奇幼幼園》

TOP5：《可愛巧虎島》

TOP6：《ABC故事屋》

TOP7：《新天線寶寶》

TOP8：《PUIPUI天竺鼠車車》

TOP9：《小天才羅斯帝》

TOP10：《未來宅急便》

myVideo 2021年度動漫榜

TOP1：《鬼滅之刃：竈門炭治郎》

TOP2：《咒術迴戰》

TOP3：《關於我轉生變成史萊姆這檔事》

TOP4：《金光御九界》

TOP5：《我們這一家》

TOP6：《進擊的巨人Final》

TOP7：《刀劍神域》

TOP8：《我的英雄學院》

TOP9：《蠟筆小新》

TOP10：《名偵探柯南》

myVideo 2021年度節目榜

TOP1：《大嘻哈時代》

TOP2：《全明星運動會》

TOP3：《全明星觀察中》

TOP4：《兩天一夜》

TOP5：《第六感》

TOP6：《原始生活21天》

TOP7：《阮三個》

TOP8：《富豪谷底求翻身》

TOP9：《36題愛上你》

TOP10：《漁人的搏鬥》