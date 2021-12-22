中文姓名博大精深，有許多陌生漢字許多人不認得，其中草字頭底下是問題的問的「蔄」字更是一堆人都不會唸，但確是少數人的姓氏，全台僅有2人，其中一人就親自出面曝正確唸法，更苦笑抱怨從小到大沒人念對。

「蔄」屬於相當罕見的漢字，卻是少數人的姓氏，全台灣僅有高雄、基隆各一戶人家姓蔄。過往新聞也曾報導，高雄市明誠中學就有一名女教官姓「蔄」，就是兩戶人家的其中一戶。

蔄姓女教官受訪時親自曝光念法，讀音為「ㄇㄢˋ(慢)」，她苦笑表示，因為姓氏實在太罕見，從小到大除了家人外，身邊的人從來沒有念對過，不是叫她「簡」、「問」，不然就是「蘭」，讓她哭笑不得，但久了也就習慣了。至於跟基隆蔄家有無血緣關係，自己也不得而知。

根據維基百科資料指出，蔄是一個相當罕見的中文姓氏，由㒼訛變而來，中華民族數十億人口中，僅不到1000人姓蔄，知名人物也僅有中國大陸文史作家蔄茂安。在2013年發佈的《通用規範漢字表》收錄了此字，使之成為規範漢字。