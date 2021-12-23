四大公投以「不同意票大於同意票」，皆未過關。但是民進黨有基隆市、桃園市、新竹市等3個執政縣市，卻是「4個同意大於不同意票」。這3市長交班都面臨困難，前民進黨立委郭正亮表示，衛福部長陳時中若去選桃園市長，剛好3+11這個議題一起檢討陳時中和桃園市長鄭文燦。朱學恒則4字酸說，兩案齊發。

針對民進黨2022選情，郭正亮21日在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》直播節目中表示，這次桃園公投失利，桃園能不能保得住，高層更沒有信心，桃園怎麼辦？桃園如果沒保住，這是公認明年的指標。鄭文燦就是輸人家，大家就會認為你怎麼「土」成這樣。

郭正亮接著表示，聽到傳出一句話，現任市長莫想落跑入閣，一定要做完任期。基隆市、桃園市、新竹市等北部這3個地方，偏偏公投都輸，交班都有一定的困難。比如新竹，沒有竹竹併，找不到人參選。至於基隆市長選戰，民進黨立委蔡適應跟國民黨前立委謝國樑，目前是五五波。

郭正亮指出，民進黨桃園市長選戰現在還搞不定誰要選，陳時中不願意，他要選台北市。若陳時中去選桃園，剛好3+11這個議題一起檢討陳時中及鄭文燦。朱學恒對此表示，兩案齊發，這是一個大問題。