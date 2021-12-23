今年十月照亮高雄港灣的國慶焰火，透過線上轉播讓無法到現場的民眾，零時差觀看與感受焰火光燦帶來的感動和震撼。市府與技術團隊圓滿達成任務，也宣告高雄迎來5G AIoT智慧城市的新紀元。

配合今年國慶焰火多點環狀式施放，從不同角度欣賞帶來的感動也不同，零時差的現場直播，讓民眾捕捉精彩瞬間不落後。(圖片提供/中華電信)

線上轉播 如臨現場的震撼視角

高雄市政府啟動多視角轉播，為今年國慶焰火增添耳目一新的視覺享受，多視角與同步聲軌的觀看系統，以及囊括有線、無線電視、線上直播與廣播的多元播放通路，打造全方位的觀看新體驗。

其中最令民眾津津樂道的，莫過於中華電信專為活動打造、同時也是國內首創的新型態多視角轉播技術。只要點開線上與MOD轉播頁面，就可以依照喜好挑選觀賞角度，最貼近煙火發射點的「發射視角」，可以感受璀璨煙花在頭頂炸裂的震撼感。透過「上帝視角」，由空拍機帶領觀眾凌空俯視，環狀發射的煙火在眼底一覽無遺，襯托高雄港濱夜色、高雄流行音樂中心、駁二倉庫區等建築美不勝收。此外，還有高雄新地標大港橋及水岸輕軌陪襯的「大港視角」、在媽祖庇佑的海之彼端、以高雄港市為焰火背景的「女神視角」可選擇，觀眾可配合煙火動態切換視角，隨心所欲掌握每一個「專屬」的燦爛時刻。另外，為讓民眾「追煙火」便利無礙，市府也與各方平台串流，有線電視、網路媒體，以及年輕世代慣用的高雄市政府YouTube頻道、高雄一百Facebook同步實況轉播，而高雄廣播電臺則把高雄市立交響樂團在焰火施放時的演奏即時傳至聽眾的耳中，提供另一種「聲」歷其境的效果。

2022高雄跨年，市府將與中華電信再度攜手打造4K超高畫質多視角轉播，讓民眾即使在家也可同步暢響感官震撼，一起迎接嶄新的2022年。(圖片提供/中華電信)

這次國慶焰火轉播工程，也讓人看到高雄市佈局5G智慧城市的積極。中華電信為高雄亞洲新灣區5G AIoT國際大聯盟創始成員之一，在亞灣5G AIoT創新園區扮演重要的角色。2020適逢「打狗」更名「高雄」滿百年，市政府規劃以「跨百光年」系列活動，跨年晚會首創陸海空三個舞台跨界演出，突破傳統電視台無法同時全程播放三舞台的限制，雙方特別合作在MOD、Hami Video推出多視角轉播，讓民眾可以連線「分身」觀賞。中華電信表示「去年底疫情升溫，高雄跨年晚會不開放民眾進場，改為線上直播，結果MOD、Hami Video的多視角轉播意外成為民眾在家裡收視跨年最佳的選擇，創下極高收視。」

中華電信提供身歷其境奧運VR轉播，左起中華電信馬宏燦執行副總、XRSPACE周永明董事長、中華電信謝繼茂董事長、中華電信郭水義總經理、愛爾達電視陳怡君董事長等也化身線上人物共襄盛舉。(圖片提供/中華電信)

在自媒體發達的年代，高雄市府積極與業者合作，開發透過手機等隨身平台串流影音，達到零距離、無時差的直播體驗。新導入的技術未來可望發揮在其他民生場域，像是愛河水利設備智慧化、路口偵測警示等，為智慧新生活開啟嶄新的可能性。2022高雄跨年進入緊鑼密鼓階段，市府今年也將與中華電信再度攜手打造4K超高畫質多視角轉播，讓民眾即使身在家中，也可以同步暢享感官震撼，一起迎接嶄新的2022年。

本文作者：李定遠

《Takao樂高雄》2021/12